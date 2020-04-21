中国大陆昨新增本土确诊病例近六周来首次多于境外输入

中国大陆昨天（20日）新增确诊病例11例，其中四例为境外输入病例，七例为本土病例，分别是黑龙江六例，广东一例；无新增死亡病例；新增疑似病例三例，其中两例为境外输入疑似病例，一例为本土疑似病例。

据中国国家卫健委数据，这是大陆自3月12日以来每日新增确诊病例中，本土病例数首次多于境外输入病例。

据通报，昨天大陆新增治愈出院病例39例，解除医学观察的密切接触者882人，重症病例增加一例。

当前大陆境外输入现有确诊病例811例（含重症病例44例），现有疑似病例32例。累计确诊病例1587例，累计治愈出院病例776例，无死亡病例。

截至4月20日24时，据大陆31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1003例（其中重症病例82例），累计治愈出院病例77123例，累计死亡病例4632例，累计报告确诊病例82758例，现有疑似病例37例。累计追踪到密切接触者726797人，尚在医学观察的密切接触者8791人。

湖北无新增确诊病例，新增治愈出院病例三例（武汉三例），无新增死亡病例，现有确诊病例102例（武汉102例），其中重症病例19例（武汉19例）。累计治愈出院病例63514例（武汉46362例），累计死亡病例4512例（武汉3869例），累计确诊病例68128例（武汉50333例）。无新增疑似病例，无现有疑似病例。

大陆昨天新增无症状感染者37例，其中境外输入无症状感染者两例；当日转为确诊病例三例（无境外输入）；当日解除医学观察32例（境外输入六例）；尚在医学观察无症状感染者992例（境外输入180例）。