日媒称习近平访日磋商 “完全没有进行”

中国国家主席习近平作为国宾访日一事3月宣布延期以来，关于新日程的磋商一直无法进行。中国宣传社会已恢复正常，但冠病疫情难以预见何时结束，此外疫情蔓延期间中方在东海的海洋活动也越发频繁。日本出现反对国宾待遇的声音，习近平访日的协调或将遇阻。

据日本共同社报道，中国外交部3月31日曾通知在北京的各国大使馆“强烈建议4月1日到5月15日期间临时中止外交官返回北京及人员交替事宜”。此外，为防控境外输入疫情，中国航空部门也宣布“将减少国际航线的航班数”。连接日中两国首都的直飞航班从3月29日起全部停运。航空消息人士指出“这是极其罕见的事态”。

中日外交消息人士透露，面向习近平作为国宾访日的磋商“完全没有”进行。

习近平在最高领导层成员参加的4月8日的会议上表示，鉴于传染病的全球性蔓延及对世界经济的打击，相关应对将长期持续。

共同社称中国表面上展现出力争进一步改善对日关系的姿态，提及捐赠口罩等日中之间的互助、彰显友好氛围，但却在背后加强对日施压，向钓鱼岛周边派遣公务船、加强“巡航”。

据日本海上保安厅称，1至3月在尖阁周边毗连区发现中国公务船总计83天，比上年同期的50天大幅增加，不断提升存在感。

中方在东海日中中间线附近持续试开采油气田。由于两国已就共同开发达成协议，据日方消息人士称，日本最近也多次抗议“绝不能接受单方面的持续开发”。

此外，日本航空自卫队战机2019年度以中国飞机为对象的紧急升空达到675次，较2018年度增加了37次。

也有观点认为疫情令日本对华感情“恶化”。有日方外交部消息人士表示，这是由于中国被指初期应对过迟，却一味自夸自身传染病对策的“居高临下姿态”十分明显。中国媒体批评欧美各国的传染病对策，也有日本外务省干部不满地表示“中国应该谦虚一些”。

支持首相安倍晋三的自民党内反对习近平国宾待遇的声音根深蒂固。要制作使中日关系进入新阶段的“第五个政治文件”，能否获得与中国对立的美国的理解也尚未可知。

日本政府消息人士透露称，到安倍自民党总裁任期届满的明年9月底前，“不知是否能以国宾待遇招待访日”。