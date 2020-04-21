北大方正公开招募战略投资者 要求近一年资产总额不低于500亿

此前陷入破产重组的中国北大方正集团最新公告称，为推进重整工作，管理人拟公开招募战略投资者，要求战略投资者应当具有足够的资金实力，且资金来源合法合规；原则上，最近一年经审计的资产总额应不低于500亿元或净资产不低于200亿元。

刊登在《证券时报》的公告并指出，此次招募战略投资者旨在完成方正集团重整，有效整合产业资源，优化资产结构、债务结构、公司治理结构和人员结构，维护全体债权人的合法利益。

公告明确，战略投资者应当是依照中华人民共和国法律设立的企业法人或非法人组织，并有效存续；具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，近三年没有重大违法、违规行为，未被人民法院列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

此外，战略投资者还需满足国家法律法规、监管政策对相关行业投资者的资格要求。不过，若在相关产业领域具备优势战略地位或具有丰富并购整合经验的，可适当放宽。

国有控股以及校企背景的北大方正集团去年12月2日公告称，所发行的超短融“19方正SCP002”未能按期足额偿付本息，为其首次债券违约。公司随后公告，持有人会议表决同意延期支付该超短融本金，兑付日变更为2020年2月21日，期间利息按照原利率4.94%计息。

北大方正2月19日公告称，北京一中院裁定受理北京银行提出的对该公司行重整的申请，指定北大方正集团清算组担任公司管理人，该清算组由央行、教育部、相关金融监管机构和北京市有关职能部门等组成。

路透2月21日消息称，中国北大方正集团展期至当日的超短融“19方正SCP002”仍不能按期兑付，因公司已进入重整程序。他们并指出，新的管理人已经进驻北大方正，现在所有资金往来都要经过管理人的审批。公司重整的时间为九个月，大概率就是延期的债务一起清算。目前北大方正集团仍在等待央行等部委组成的清算组确定的最终方案。