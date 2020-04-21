习近平陕西考察 强调勿蹈秦岭违建案覆辙

中共中央总书记习近平昨天（20日）到陕西考察，聚焦生态保护和扶贫，这是他在20天前视察浙江后再赴基层考察。

据中国央视报道的行程，习近平昨天下午先视察位于商洛市柞水县的秦岭牛背梁国家级自然保护区，该保护区位于秦岭山脉东段，总面积达16,418公顷；随后，习近平赴小岭镇金米村，了解扶贫工作。

在秦岭保护区内，习近平强调，秦岭违建是一个大教训。从今往后，在陕西当干部，首先要了解这个教训，切勿重蹈覆辙，切实做守护秦岭生态的卫士。

新华视点的报道提到，秦岭素有“国家中央公园”美誉，但秦岭的自然生态一度因违建别墅问题而遭受破坏。一些人以“文化旅游项目”的名义在秦岭北麓违法违规搞房地产开发，修建商品房和别墅，将“国家公园”变为“私家花园”。且违建问题在一段时间禁而不绝、整而未改。

报道称，习近平对这一问题高度重视，扭住不放、一抓到底，四年间作出六次重要批示指示。中央指派一名中央纪委副书记担任专项整治工作组组长督促整改。2018年7月后，位于秦岭北麓西安境内的1100多栋违建别墅被依法拆除，多名领导干部因违纪违法被立案调查。

报道还说，对自然生态保护这道红线，习近平从来都是零容忍，坚持一抓到底的态度，问题解决之后，还经常要“回头看”，现场检查。

此外，报道还称，柞水县小岭镇金米村地处秦岭深处，近年来依靠发展木耳等产业脱贫。习近平到村培训中心的直播平台前，同正准备做网上直播卖货的村民交谈。他表示，电商作为新兴业态，既可以推销农副产品、帮助群众脱贫致富，又可以推动乡村振兴，大有可为。