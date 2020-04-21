高福：从未说过冠病不存在“人传人”

中国疾控中心主任、卫健委高级别专家组组员高福院士，近日接受了CGTN主持人田薇的采访。采访中，高福对高级别专家组有关“人传人”的判断经过，进行了详细的回溯。

在访问的一开始，田薇就问高福，他是否说过没有人传人的现象。高福对这个问题也是给与了斩钉截铁的回答：“我从来没有说过，没有人传人的现象。”

高福说，他认为在任何情况下科学家都不能够说不存在人传人的现象，因为对这个病毒大家都不熟悉。但是，它属于冠状病毒“家族”，冠状病毒总是人传人。

他举例说，科学家寻找证据的唯一方法就是，把自己当成一名“侦探”，去找出嫌疑犯，也许最终你会锁定罪犯，但一开始，会有很多嫌疑人。公共卫生工作者，就像“侦探”一样，证据做任何结论的关键，不能根据“怀疑”来做出判断，而是根据证据。

田薇指出，包括高福在内的，前往武汉的高级别专家组有没有共同表达可能存在人传人的现象，因为后来人们知道人传人现象，是钟南山在接受央视采访时提到了这一点。

对于这个问题，高福回答说，在19日下午的会议上，他们讨论了人传人的问题。高福透露，不仅如此，当时他们还意识到是非常“有效的（efficient）”人传人，不仅仅是人传人。

“我们知道是存在人传人的，唯一问题是，人传人有多严重了，作为高级别专家组，我们最终看到了人传人的严重程度，我们一到武汉，就跟很多人了解情况，我们怀疑过是否存在小范围感染，后来确定已经存在小范围感染，所以我认为人传人是毫无疑问的。”

“在1月19号晚上举行了记者会，我、钟院士我们5个人都说了。我在发布会上提了这个病毒，每个人都认为病毒来源于动物，所以病毒的传播已经经历了——我把这种传播叫做病毒从动物到人的‘跳跃’——然后发展成‘有限的人传人’（limited human-to-human transmission），然后完成了人传人（human-to-human transmission）。”

高福强调，“1月20日，我们专家组向公众表示病毒传播已经完成了以上这三个步骤，已经是有效人传人（efficient human-to-human transmission）了。”