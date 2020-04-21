中企取消29亿美元波音订单

越来越多的客户正在缩减737 MAX的购买计划。中国国家开发银行旗下的国银金融租赁股份有限公司20日宣布与波音达成协议，取消29架尚未交付的737 MAX飞机的订单，该订单至少价值29亿美元（约41.4亿新元）。

据彭博社报道，因连续在印度尼西亚和埃塞俄比亚发生致命空难，波音737 MAX机型已在全球范围被停飞一年多。彭博社称，国银金融租赁表示，公司已与波音就重新调整MAX客机订单一事进行长达数月的合作。目前公司保留另外70架尚未交付的飞机订单，其中所有的737 MAX 10飞机全部改为较小的737 MAX 8机型，此外有20架飞机的交付时间推迟到2024年至2026年。

彭博社称，本月初，国际飞机租赁公司阿瓦隆取消了75架波音飞机的订单，价值80亿美元。通用电气的飞机租赁部门也在近日取消了69架尚未交付的飞机订单，价值69亿美元。新冠肺炎疫情让波音雪上加霜，波音首席执行官卡尔霍恩称，该公司将面临一个“新现实”，市场可能需要数年时间才能恢复。

今年3月，波音公司为自身和供应链寻求600亿美元的政府援助，以抗击疫情带来的影响。此外，波音也通过裁员的方式自救。美国《纽约时报》称，波音公司正在考虑一项裁员约10%的计划。裁员计划可能涉及自愿离职、提前退休和非自愿裁员。