港媒：港府高层大地震 四局长被撤换

港府高层大地震。有消息指，至少四名问责局长遭撤换，包括民政事务局局长刘江华、公务员事务局局长罗智光、创新及科技局长杨伟雄，以及财经事务及库务局局长刘怡翔。

据香港01今天（21日）报道，近日陷入《基本法》22条争议风波的政制及内地事务局局长聂德权，则平调至公务员事务局，接替罗智光出任局长。

现年62岁的刘江华是民建联成员，曾任多年立法会议员，2012年败选后加入政府出任政制及内地事务局副局长，之后出任民政事务局局长，林郑月娥2017年上任特首时，继续留在热厨房。

罗智光于1980年加入政务职系，曾在多个政府决策局及部门服务。他在回归后曾出任行政长官私人秘书，2007年出任政制及内地事务局常任秘书长，2017年获任命为公务员事务局局长。

同日早些时候，曾有港媒引述港府内部消息人士指香港入境处处长曾国卫将加入问责团队，接替聂德权担任政制及内地事务局局长。

今年56岁的曾国卫于1987年加入香港入境事务处任职助理入境事务主任，2016年升任处长。曾国卫原定今年9月退休，被视为接替李家超担任保安局局长的大热门，如今将提前5个月离开公务员队伍。

聂德权仕途去年一度受看好，本次疫情期间的支持度也大幅提升，但近日却因《基本法》第22条而饱受争议。（互联网）

去年反修例风波期间，政界多次传出林郑月娥或有意为问责班子换血，当中以聂德权、商务及经济发展局局长邱腾华被视为晋升的大热人选，仕途被看好。

此次抗疫中，港府两度派包机接载湖北港人，聂德权和曾国卫两度合作带队，聂德权早前在香港民研支持度大升20个百分点。

但近日突然杀出《基本法》第22条争议，聂德权也被翻出曾在2018年表示，中联办会根据《基本法》22条遵守香港法律，言论与中联办最新立场有出入，香港政制局亦在是次《基本法》第22条风波中被推向浪尖，一度需要出稿解释，稿件却一改再改稿，而聂德权最终为引起混乱在社交网站致歉，专业性受舆论质疑。