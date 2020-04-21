河北原副省长李谦被公诉 曾被指生活腐化搞钱色交易

河北省人民政府原党组成员、副省长李谦涉嫌受贿一案，由中国国家监察委员会调查终结后，移送最高人民检察院审查起诉。最高检交由北京市人民检察院第一分院审查起诉。近日，北京市人民检察院第一分院已向北京市第一中级人民法院提起公诉。

据最高检官网消息，检察机关起诉指控，被告人李谦利用担任中共保定市委常委、市委副书记、保定市人民政府常务副市长、代理市长、市长，中共衡水市委书记等职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人巨额财物，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

中央纪委国家监委网站在去年8月27日通报了李谦被查的消息，今年1月22日通报李谦被“双开”，通报称，李谦违反中央八项规定精神，违规安排并参加超标准公务接待；收受礼品、礼金，违规从事营利活动，甘于被“围猎”，在房地产开发建设、工程建设项目承揽等方面利用职务上的便利为他人谋利，并非法收受巨额财物；生活腐化，搞钱色交易。

中国最高检在2月14日以涉嫌受贿罪对李谦作出逮捕决定。

公开简历显示，李谦是石家庄晋州人，仕途集中在石家庄、保定、衡水。在石家庄工作期间，历任石家庄市郊区区委副书记、区长，新乐市委书记，石家庄市郊区区委书记，裕华区委书记；2001年7月，李谦离开石家庄，调任保定市委常委、宣传部部长，跨入厅级官员行列，此后一路升到保定市委副书记、市长。2012年12月调任衡水任市委书记。2017年3月升任河北省副省长，两年后在任上落马。