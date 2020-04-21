港澳办：中央有权力有责任维护香港宪制秩序

中国国务院港澳事务办公室（港澳办）今日（21日）连发三文支持对香港政府与香港警方，同时也批评香港立法会议员郭荣铿等反对派议员“滥用权力”，“蓄意违背誓言”。

港澳办今天上午连发三文，分别针对日前香港关于《基本法》第22条的争议、黎智英等人被香港警方逮捕、以及香港立法会内务委员会主席选举三件事发言，强调“中央有权力有责任维护香港宪制秩序”、“坚定支持”港警逮捕黎智英等人、以及认为郭荣铿“行为涉嫌公职人员行为失当”。

在首篇文章中，港澳办新闻发言人指香港是直辖于中央人民政府的地方行政区域，中央人民政府依照宪法和基本法对香港特别行政区行使全面管治权，既包括中央直接行使的权力，也包括授予香港特别行政区依法行使的高度自治权。

发言人强调，“有授权，就有监督”，表示中央授予香港高度自治权，“并不意味着中央没有或放弃监督权”。相反，中央必要的监督是确保有关授权得到正确行使，从而确保“一国两制”方针和基本法在特别行政区得到全面准确实施的重要保障。

对于香港特别行政区自治范围内的事务，港澳办发言人表示中央一般不会过问。但指出如果出现严重影响“一国两制”方针和基本法全面准确实施的情况，出现损害国家和香港根本利益的情况，“中央就必须过问，包括适时表明立场和态度，并依法加以纠正”。

针对近日《基本法》第22条的争议，即中联办是否受此条例规限，港澳办发言人指中联办是中国中央政府的派出机构，负责代表中央处理香港有关事务，完全有权力、有责任对涉及中央与特区关系事务、“一国两制”方针和基本法正确实施、政治体制正常运作和社会整体利益等重大问题行使监督权。

发言人也批评郭荣铿“恶意造成内委会停摆，企图瘫痪立法会”，表示这已直接妨碍香港特别行政区政治体制的有效运作，冲击宪法和基本法确立的香港特别行政区的宪制秩序，质问中央政府“怎么可能坐视不理”。

发言人在文末警告“郭荣铿等人该醒醒了”。

而在第二篇文章中，港澳办发言人表示香港警方逮捕黎智英等15人“是维护香港法治、秩序和社会正义的正常执法行动”，对此坚决支持。

文章批评香港有一些反对派和激进分子对于中央关于香港事务的评论动辄诋毁为“中央干预香港高度自治”，却对外部势力针对香港内部事务包括警方和律政司执法、法院判决的干预举动熟视无睹，安之若素，甚至主动乞求外国启动对港制裁，批评这是“是非颠倒”、“双重标准”。

发言人强调，将继续坚定不移支持香港警方严正执法，支持香港司法机关公正司法，坚决反对任何外部势力以任何形式干预香港事务，坚定不移维护国家主权、安全、发展利益和香港长期繁荣稳定。

在第三篇文章中，港澳办新闻发言人批评香港立法会议员郭荣铿故意拖延立法会内务委员会主席选举，导致内委会长期停摆，多达14条法案不能及时审议，超过80条附属法例在限期届满前得不到处理。

发言人批郭荣铿等人的行为属于蓄意违背誓言、涉嫌公职人员行为失当，警告“必须承担相应的法律责任。”