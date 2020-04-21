日本名古屋海关辖区3月对华汽车出口增36%

日本名古屋海关4月21日发布的该辖区3月份贸易数据显示，对中国的汽车出口额达到143亿元（日元，下同，约1.9亿新元），同比增长36％。时隔两个月再次增加。在冠病疫情逐步得到控制的中国，汽车需求正在恢复。丰田汽车集团等企业打算尽快通过扩大日本出口和本地生产来应对需求。

据日经中文网报道，名古屋海关辖区对中国出口额总体下滑15％，降至2168亿元。这是两个月以来首次减少，化工产品和电子零部件等产品出现下滑。对美出口额减少19％，降至4025亿元，对欧盟（EU）出口额减少19％，降至2024亿日元。对美和对欧盟汽车出口额均出现两位数下滑。

在全球汽车需求低迷的背景下，在中国的汽车生产和销售正在复苏。由于疫情期间乘坐公共交通工具令人不安，消费者对汽车的兴趣不断高涨，这也是对华汽车出口增加的一大原因。

丰田设在中国的四座工厂2月上旬时全部停产，当月中旬开始分阶段复产，3月底恢复正常生产。丰田相关人士表示，“虽然中国工厂满负荷运转，但部分工厂的产量仍赶不上销量”。该公司打算通过扩大日本出口来弥补本地生产的缺口。

在中国的汽车生产恢复，有助于日本汽车零部件企业增加对华出口。一家位于日本中部地区的零部件制造商2月份的订单比计划减少一半，但4至6月的订单比计划高出一到两成。

该公司解释说，“在中国，面向丰田的订单一直在恢复”。日本电装也表示“随着各汽车企业复工复产，对华零部件出口正在恢复”。