报告：中国第二季出现“报复性”消费可能性不大

中国西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心、蚂蚁金服集团研究院今日（20日）联合发布《疫情下中国家庭财富变动趋势--中国家庭财富指数调研报告（2020Q1）》（以下简称“报告”）。报告认为，如果没有大规模刺激消费的政策出台，第二季度出现“报复性”消费的可能性不高。

据中国经济网报道，报告显示，一季度超过一半（50.2%）的家庭会增加储蓄并减少消费，有40.4%的家庭维持当前状况基本不变，仅9.4%的家庭减少储蓄增加消费。

报告显示，今年一季度中低收入阶层及自由职业者工作稳定和收入都受疫情影响较大，而且预期也不乐观，中央提出“保就业、保民生”非常及时和必要。

谈及疫情对经济的影响，大部分家庭对经济恢复的预期较为乐观，58.4%的家庭认为六个月以内能能够恢复经济。

西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心主任甘犁表示，一季度中国家庭资产总量略有上升，主要是因为消费的减少和房产增值导致。同时，因为高收入阶层对股市的乐观情绪，二季度中国家庭预期资产总量会继续略有增值。

此外，报告还显示，疫情期间家庭对线上消费方式的接受度逐渐提高。家庭收入与线上消费意愿基本成正比，越有钱的家庭，线上消费意愿越高，其中包括线上教育，线上医疗，线上外卖及线上其他购物。

报告建议多举措并行提振家庭消费：加快推动商业、商家进行数字化转型，支持数字生活平台建设；应用财政补贴或消费券的手段，使之成为提振消费的有效措施和促进生产的放大器；鼓励扩大普惠型消费信贷，为居民提供适度的流动性支持；为了更好顺应消费线上化的趋势，全面支持数字消费信贷发展。