中国3500万学生已复学 专家警告避免出现二代病例

中国教育部透露，目前中国已开学复学的学生达到3500多万人。

据新京报报道，中国教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室主任王登峰在学校疫情防控专家报告会上表示，目前为止，所有省区市、新疆生产建设兵团都已明确了至少部分学段的开学时间，截至上周五（4月17日），24个省区市和新疆生产建设兵团部分学段开学复学的学生达到3500多万人。

对于如何做好常态化防控条件下的复学工作，中国教育部邀请钟南山、李兰娟、张文宏三位专家作出分析建议。

李兰娟指出，中国已经将近一个月“双清零”了，应该具备复学的条件。要确保进校的每一个人都是健康的、没有感染的，这是保障校园安全最基本的条件。

“外来输入造成的继发感染随时存在，如何在严防严控的情况下复学是一个新课题。”钟南山表示，如果真的有一些输入和传染，不要觉得奇怪；少量或个别的输入传播，不会形成大的疫情。同时钟南山认为，上课本身就是聚集，可以适当考虑错峰上课，隔开位子，减少聚集；宿舍需要考虑通风问题。

张文宏表示：“学校里不要出现二代、三代甚至四代病例，否则学校面临的风险极大。”如何防止聚集又满足学生的社交需要？上课戴口罩难受怎么处理？餐厅是否要分餐？体育课应该怎么上？……对于这些问题，张文宏提出，各个学校要根据学生不同学习场景，每个场景都要设计对应的流程。

钟南山强调：“我赞成复课，启动复学是非常艰难的一步，但是建议不要因为一个学校出现了个别病例就又停掉，我们经不起反复折腾。”