疫情后两岸关系 马英九：九二共识不能丢

对于冠病疫情过后的两岸关系，台湾前总统马英九昨晚在一场座谈会上表示，不能把九二共识丢掉，而是要在旧有的基础下提出年轻人可接受的可行方案来解决两岸问题。江启臣则说，别在美中选边站，要确保和平及最大利益。

据台湾《联合报》报道，国民党革命实践研究院院长罗智强主持的“未来沙龙“昨晚首播，邀请马英九和国民党主席江启臣与谈。现场青年提问指出，中国大陆越来越强烈单方面决定对台的政策，国民党如何应对？江启臣强调，对话还是最重要，可以避免误判及缓和对立的形势；马英九则说，让大陆单方面决定是很危险的，过去就是用九二共识、一中各表来处理，至少让现阶段不发生战争，双方交流正常化。

马英九也说，很多年轻人听到九二共识就怕了，但没有九二共识要怎么恢复过去和平的情况？能不能从旧有的基础上来争取沟通的机会？当年九二共识搁置争议共创双赢，不能够说那是28年前的共识就把它丢掉。他也强调九二共识并未过时，“一直到我四年前卸任为止都在身体力行”。

罗智强此前受访时表示，他接任革实院长，除了“不支薪”、捐款募款外，也会推出“未来沙龙“活动，以小型客厅会的方式为国民党吸引年轻人，希望透过带状直播节目，可以把国民党的力量扩散出去。