河南原阳官员向被打记者道歉 记者手机被刷机

河南原阳四名被土方压埋致死的儿童昨天（21日）下葬，现场发生冲突，多名媒体记者前往采访遭殴打和阻挠，两名记者手机被抢，有记者的眼镜和衣服损坏，手臂受伤。

综合上游新闻、新京报等媒体报道，原阳县原兴街道办事处主任昨天深夜赶到被打记者在郑州所住酒店当面道歉，称事发现场有该街道办事处工作人员。但记者收到手机后却发现，手机已被刷机，内容被清空，“连通讯录都没有了”。

据报道，当晚，河南新乡市委书记张国伟就记者在原阳县被殴打抢走手机事件向记者道歉，表示“一定彻查，万一有人触犯了法律，依法办事。”

当晚10时，上游新闻记者在酒店收到了原阳县委宣传部卞副部长送来的被抢手机，但是手机被刷机，“手机是装在这个牛皮袋里送来的，一开机里面什么都没有，不知道是被谁刷了机，手机里面什么都没有了。”

红星新闻记者也表示，手机被送回来时是关机状态，开机后就发现是被刷机状态。打开后要输入打开账号，打开后里面什么都没有了，“连通讯录都没有了”。记者尝试恢复功能，只恢复了一部分内容。

两名记者表示，手机里有当日下午被打现场的视频，现在手机里所有内容都没有了。

压埋事故发生在上周六（18日），当地政府初步调查显示，四名男童很可能是从围栏缝隙钻入事发工地玩耍，不幸在自卸车倾倒土方时被压埋，窒息而死。该工地据悉并未获得施工许可证，属违规作业。当地住建局局长等三人已被免职问责。