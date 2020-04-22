英媒：边境口岸成中国抗疫一线 传统边贸遇冷转型新业态觅生机

海外疫情燎原，令中国面临的境外输入风险持续攀升，特别是边境口岸城市防疫压力不减。除了加强医疗卫生能力应对日趋严峻的外部输入压力，严格的出入境口岸通道 管控令原本活跃并支撑地方经济的边贸往来受挫，传统边贸走到转型新业态的关口。

据路透社报道，作为国际贸易重要组成部分，尽管边境贸易规模相对一般贸易和加工贸易而言较小，却是承担边境地区经济发展的重要力量，被视为中国对外开放、兴边富民及平衡国内区域协调发展的担当。人流、物流是边贸的两个重要活动要素，疫情下口岸“人货分离”仍对传统边贸造成负面冲击，而线上订单则更适应现下的情形。

“边境贸易受疫情的影响最直接且缓冲非常小，目前边贸额已经出现明显的下跌，货运通关量也明显下降。”一位正参与各省外贸情况摸查的中国官员称，在严格的防疫措施下，口岸在防疫检查上的环节不可避免地比平时多一些，甚至有个别口岸出现货车滞留的现象。

他指出，以边民互市为基础的边境贸易，一直是拉动地方经济和边民就业的主要力量。但在疫情严峻的当下，“有人就会有贸易”的边贸独有优势却成为最受冲击的源头；相比之下，互联网+边贸、电子商务等新业态所受到的冲击则相对小一些。

该人士提到，边贸往来多年来保持较快的发展势头，但近几年来遇到信息不对称、产业带动能力不够强的发展瓶颈，传统的小额贸易渐有萎缩之势，正处在转型升级的节点。随着多数边贸城市经济出现了新的发展形态，包括市场、交易、物流、线上结合与多样化，传统边贸应该借此契机向新业态加速转型。

在中国黄金集团首席经济学家万喆看来，边境贸易遇到的冲击正是整体外贸行业的一个缩影。由于边贸以中小微企业为主，是边境省份吸收就业的重要渠道，疫情之下，必须对产业和服务放开升级，另一方面是对小微企业和个人创业在税费减免上在政策放开上给出最大的优惠。

“疫情比较缓和的时候还可以进行一定的通商，但如果严峻的时候就不大可能了，”她称，目前从发达国家对疫情控制来看可能会逐渐受控，但一些发展中国家、新兴国家爆发的可能性还在加大，至少没有在降级，且全球疫情并有控制住，各国的需求和供应本身就受到了很大的阻碍。

自3月以来，中国的云南磨憨、广西东兴、内蒙古满洲里等边境口岸海外输入病例压力明显加大，并陆续实施最严格的人员入境管控。作为受境外输入疫情影响最为严重的口岸，黑龙江省绥芬河市成为边境疫情阻击战的重点战场。针对陆路口岸疫情输入压力的不断加大，海关总署已派出十余个指导组驰援重点口岸，保障一线疫情防控。

中国大型投行--中金公司宏观团队最新报告称，近期东南亚、南亚、拉美、中东北非、新兴欧洲等地区新冠确诊上升较快，成为“第二波”欧美之后的全球“第三波”疫情；其中以土耳其、巴西、俄罗斯、印度、墨西哥、及印尼等大型新兴经济体为代表。

“我们预计，如果第三波疫情持续发酵，可能对全球跨国交流“解封”节奏、制造业产业链和大宗原材料供给、全球需求以及金融稳定等造成影响。”报告称。

上周召开的中央政治局会议指出，要因时因势完善外防输入、内防反弹各项措施并切实抓好落实；加强和完善外防输入举措，提高针对性和有效性，坚决守住守好口岸城市防线。要坚定扩大对外开放，保障国际物流畅通。

此前的中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议亦强调，当前国内疫情防控任务仍然艰巨，要突出重点加强边境地区、口岸城市疫情防控，加强边境地区防控薄弱环节。中国疫情仍存在反弹风险，边境省份要制定和调整防控工作方案，加强点、线、面管控，实施严格的入境人员闭环管理，构建“从国门到家门”的多层次全方位防控链条。

由于历史、地理等客观因素，边境地区大多面临产业支撑薄弱的困局。在疫情持续较长、境内外人员交流与货物贸易受较大冲击的情况下，创新并激发边境贸易新业态，不仅是眼下面对疫情突袭干扰的破解举措，更是长期稳外贸与高质量发展的方向。

万喆指出，贸易遭遇疫情的冲击后要更加强调扩大内需、振兴内部市场，“至少各要素流动性起来了经济才能活起来，这时候就要对小微企业包括个人创业者的政策限制放宽。”

她认为，尽管边境贸易城市尽管受到双边国家经济发展状况、全球经济周期演变的影响，但边贸活动对于国家制定的优惠政策敏感度很高，在某种程度上，政策空间直接决定了市场空间和边境贸易的活跃度。

“这边做边贸生意的大多是早些年就已经起家了，从最早的农副产品开始，边贸是基础。”在云南腾冲做跨境贸易生意的尹先生说，边贸集市每天人流攒动，但疫情发生至今再也不见如此景象，尤其在出现输入性病例以来，传统边贸越来越凉。

据其介绍，由于地处猴桥口岸的区位优势，近几年当地在加大边境经济合作区建设，鼓励商贸物流等多元企业入驻，同时海关检验检疫等部门在猴桥国家级口岸设立办事处，“这样就不用在腾冲县城去报关，边贸企业可以直接拉着货物在猴桥报关，还给了很多额外优惠政策，这样很多边贸商人都愿意尝试新的跨境业务。”

他并以自己举例，现在在传统边贸的基础上涉足了新的业务，如出口加工业、仓储物流等，“边贸集市的商铺不会丢下，同时也入驻经济合作园区做新业态的尝试。”本以为边贸商铺是兜底的，但没想到疫情发生后，传统小额边贸影响很大，但园区的新业务线上订单还可以维持。

商务部、中国进出口银行近日联合印发《关于应对新冠肺炎疫情 支持边境（跨境）经济合作区建设促进边境贸易创新发展有关工作的通知》，为小额贸易企业和进出口加工业企业等提供流动资金、厂房建设、设施设备购置等贷款，促进边境贸易产品落地加工，发展跨境电商等新业态。

通知强调将边境（跨境）经济合作区建成集边境贸易、加工制造、生产服务、物流采购于一体的高水平沿边开放平台，加大对重点领域的信贷支持力度，支持边境地区承接产业转移，完善边境贸易产业链，推动市场多元化。

疫情以来，多数国家边境口岸加强检疫并限制客运，由此引发国际物流迟滞、货物通关成本增加、人员往来受阻等，都是对贸易正常运转的负面因素。为此，中国在收紧口岸管理的同时还强调了“保留货运通行功能”。

中国驻俄罗斯大使张汉晖日前与留学生华侨华商代表在线交流时称，在疫情完全结束前，中俄之间陆路口岸的旅客检查功能绝不会再开启，疫情完全结束才能开启。中俄的货运通道在运转，而由于防疫要求更加严格，比如绥芬河口岸、满洲里口岸，出现了货物积压，但“货物通关是不会封的，中欧班列也在运行。”

中国交通运输部、商务部等七部门周一发布关于当前更好服务稳外贸工作的通知，明确提出畅通外贸运输通道，确保国际海运保障有力，根据外贸运输需求，引导班轮公司及时恢复前期因疫情影响削减的航线航班；确保主要贸易航线不中断，为外贸运输提供有力保障。

具体而言，支持航空公司增开全货运航线航班、使用客机执行货运航班，鼓励航空企业尽快扩大货机运力规模，快速提升覆盖全球主要国家和地区的国际货运能力，缓解运力短缺矛盾；组织铁路企业增加中欧班列班次密度，鼓励港航企业与铁路企业加强合作，促进集装箱海运与铁路相互调运。确保国际道路货运畅通；积极发展集装箱铁水联运。