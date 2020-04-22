辽宁省长唐一军到北京参加高层会议引关注

现任辽宁省省长唐一军昨天（21日）出现在在北京召开的平安中国建设协调小组会议现场，引发关注。

平安中国建设协调小组第一次会议昨天在北京召开，中共中央政治局委员、中央书记处书记、中央政法委书记、平安中国建设协调小组组长郭声琨主持会议并讲话。

据北京青年报旗下微信公号“政知见”报道，中国公安部部长赵克志、最高法院院长周强、最高检察院检察长张军、中央政法委秘书长陈一新、国家安全部部长陈文清、辽宁省省长唐一军、武警部队司令员王宁、中央军委政法委书记王仁华等在主会场参加会议。

其中，赵克志是中央政法委副书记，除唐一军之外，上述参会人员均为中央政法委委员。

在会议现场，唐一军排在国家安全部部长陈文清和武警部队司令员王宁中间。除4月20日刚刚卸任司法部党组副书记的司法部部长傅政华外，中央政法委委员悉数到场。

另据《检察日报》昨天发文透露，成立平安中国建设协调小组是中央决定。

会上部署了2020年的五项重点工作。结合今年疫情的实际情况，很多重点工作都和疫情相关。五项重点包括，深入开展涉疫矛盾纠纷排查化解，打好扫黑除恶专项斗争决胜战，抓好市域社会治理现代化试点，严防公共安全案事件反弹以及有效防控网络安全风险。

据报道，唐一军赴北京前，还曾于4月16日以辽宁省省长身份，主持召开省政府第78次常务会议。

公开简历显示，唐一军今年61岁，曾在浙江工作40年。曾在浙江省委宣传部、省委办公厅、省纪委任职，2002年至2005年任浙江省纪委常委、秘书长，2005年至2017年调浙江宁波，历任纪委书记、政法委书记、政协主席、代市长、市委书记，2017年10月首次跨省前往辽宁任职，先后出任省委副书记、代省长、省长。唐一军还是中共十九届中央候补委员。

唐一军在出任宁波市委书记时，时任浙江省委常委、组织部部长廖国勋曾评价说，“唐一军考虑问题周到细致，宏观把握和组织协调能力强；作风正派，处事稳重。”