钟南山：我赞成现在要复课了

随着大陆冠病疫情缓和，多地初三、高三都已经复课，但是很多高校还没有复课。中国教育部前天（4月20日）召开学校疫情防控专家报告视频会议，中国工程院院士、国家呼吸系统疾病临床医学研究中心主任钟南山在会上介绍了国际疫情防控的形势，并表示“我赞成现在要复课了”。

据澎湃新闻报道，钟南山在会上指出现在全世界一些比较大的国家把复学启动到日程上来的不多，或者说极少，而中国开始了这个工作，因此会议很有意义。

就国际疫情防控形势，钟南山指出，现在整个国际的情况，是一直还在往上的态势。而中国国内则在一个非常强的干预的情况下，现在控制得很好。

因此他表示，在这种情况下，大陆复工，特别是复学，是在非常特殊的矢向差异情况下进行的。

钟南山指出，大部分中国人没有免疫性，而外来输入造成继发感染随时存在，“但是我们必须在严防严控的情况下开始复学。这是一个新课题，需要大家共同努力，怎么走好这步棋，平衡好复学、恢复经济和抵御外来输入扩大感染的关系。”

他还表示，目前按照我们群防群控的机制，有一些输入或传染的话不奇怪，有个别的或者少量的输入传播不会形成大的疫情。

在校园疫情防控方面，钟南山提醒道，开学时，聚集最容易产生互相感染，所以减少聚集非常重要，得适当地考虑比如说错峰上课（虽然会有很多困难，但是一开始需要有这么一个过程），位子隔开距离，宿舍通风。同时，要关注外来感染，大学特别要关注有接触历史的留学生的情况。

另外，他也提醒要有防护意识，保持警惕，在学生出现不舒服、发烧或者突然很疲劳、咳嗽等情况时要注意尽早看门诊、检查，避免出现疫情反复的情况发生。