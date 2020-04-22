盗窃破坏窨井盖致伤亡可以故意伤害、杀人罪定罪

针对多次导致人员伤亡的盗窃破坏窨井盖等行为，中国最高法、最高检和公安部发布相关刑事案件的最新指导意见，盗窃、破坏窨井盖造成人员伤亡可以故意伤害罪、故意杀人罪定罪。

据《新京报》报道，近年来，因井盖缺失造成人员伤亡的事件在中国时有发生，仅2017至2019年媒体报道的窨井“吃人、伤人”事件就有70余件，但相关事件背后涉嫌的犯罪被追究刑事责任的却很少。

据最高检检委会专职委员万春介绍，《意见》针对涉窨井盖相关刑事案件司法实践反映的问题，依照刑法等法律规定，对相关犯罪的法律适用问题作了明确。《意见》规定，盗窃、破坏正在使用中的社会机动车通行道路上的窨井盖，足以使汽车、电车发生倾覆、毁坏危险，尚未造成严重后果的，以破坏交通设施罪定罪处罚；盗窃、破坏人员密集往来的非机动车道、人行道以及车站、公园、广场、社区等生产生活、人员聚集场所的窨井盖，足以危害公共安全，尚未造成严重后果的，以以危险方法危害公共安全罪定罪处罚。对于盗窃、破坏以上两种情形以外其他场所的窨井盖的行为，明知会造成人员伤亡后果而实施盗窃、破坏行为，致人受伤或死亡的，依法以故意伤害罪、故意杀人罪定罪处罚。

另外，责任事故类犯罪和伪劣产品类犯罪是涉窨井盖相关犯罪中较为常见的犯罪类型。《意见》规定，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，擅自移动窨井盖或者未做好安全防护措施等，发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，以重大责任事故罪定罪处罚；生产不符合保障人身、财产安全的国家标准、行业标准的窨井盖，或者销售明知是不符合保障人身、财产安全的国家标准、行业标准的窨井盖，造成严重后果的，以生产、销售不符合安全标准的产品罪定罪处罚。

《意见》还规定，负有决定、管理、监督等职责的国家机关工作人员在窨井盖采购、施工、验收、使用、检查过程中玩忽职守或者滥用职权，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的，以玩忽职守罪、滥用职权罪定罪处罚。对窨井盖负有管理职责的其他公司、企业、事业单位的工作人员，严重不负责任，导致人员坠井等事故，致人重伤或者死亡的，以过失致人重伤罪、过失致人死亡罪定罪处罚。