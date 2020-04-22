林郑感谢多位离任局长 指调动与两办言论及新闻稿事件“完全无关”

中国国务院今日（22日）公布，根据特首林郑月娥的提名和建议，任命聂德权为公务员事务局局长，徐英伟为民政事务局局长，曾国卫为政制及内地事务局局长，许正宇为财经事务及库务局局长，薛永恒为创新及科技局局长。

林郑月娥中午12时也率领五名新局长召开记者招待会。根据Now新闻直播，林郑月娥在记者会上表示，对于四位离任官员，任官期间尽心尽力服务社会，她表示衷心感谢，祝他们一切顺利、生活愉快。

而对于新上任官员，林郑月娥表示，自己不会评论个别官员的任命，但指今日面对如此苦难局面，新官员加入问责团队工作，对他们迎难而上精神表示敬佩。

林正月娥也指出，港府会继续严控疫情、保就业、撑企业及纾民困等。同时，她也强调官员调动与两办言论及新闻稿事件“完全无关”。

林郑月娥表示，自己五年任期过了一半有余，过去一年修例风波引起不少社会动荡，加上近日疫情冲击，可以说经济面对重创，百业萧条，自己在政府内部构思重振经济，并推进香港创新科技事业，以及各项有优势的专业活动和大湾区建设，调动官员是希望有利于这些工作，务求令香港经济早日恢复，形容是向前看，希望通过班子早日带领香港走出经济困境。

新任公务员事务局局长聂德权表示，未来会带领公务员队伍同心协力为市民提供优质服务。

而新任政制及事务局局长曾国卫则表示，未来会做好立法会选举、明年选举委员会选举工作，确保公开公平方法进行，加强推广基本法宣传教育，加强推广大湾区发展。

新任的民政事务局局长徐英伟强调，首要工作同心抗疫冀疫情后重启经济。

新任财经事务及库务局局长许正宇表示，当前香港面对困难和挑战，但相信香港的金融基因不会变，引用2003年沙斯抗疫歌曲，呼吁市民同心抗疫。

而新任创新及科技局局长的薛永恒则表示，荣幸加入问责班子，会推动创新科技发展，推动创科之桥，分为三个部份，第一是协作之桥，需靠各界协作；第二是沟通之桥，透过创科推动经济改善民生；人材之桥，继续吸引海内外专家协助创科发展。