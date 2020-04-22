港府高层人事变动 刘兆佳：中央需要愿忠诚执行职务具政治担当人士

中国中央政府今天（22日）宣布香港特区政府高层人事变动，港府问责官员大换班，全国港澳研究会副会长刘兆佳表示，相信是经过连串部署物色人选，这项决定并非突然。

据香港电台网站报道，刘兆佳认为，中央讲明要行使对香港的全面管治权，因此中央对官员的任命及免职肯定比以前更严谨认真，需要愿意忠诚执行职务及有政治担当勇气的人士出任官员。

他说，香港出现大动乱，特区政府需要换班子，以提振管治威信及能力，希望给人有新观感及憧憬。

至于此次人事任免未撤换因推动修订逃犯条例而备受批评的问责官员，刘兆佳认为，个别官员是否称职是以中央标准来衡量，中央会看官员是否忠诚及有勇气执行中央同意的政策，以反修例事件为例，如果撤换负责的官员，外界便会以为中央也认为修例是错，向反对派示弱，更不利于管治威信。

对于由曾国卫接任政制及内地事务局局长，刘兆佳相信，政府在未来选举上会更严格审核参选人资格。至于聂德权转任公务员事务局局长，刘兆佳认为，是要他强化公务员系统及纪律，以免再出现公务员反对政府的情况。

至于若换上较强硬或更有政治勇气的官员推动政策，是否会更容易使社会分化，刘兆佳认为，如果社会已然很对立，政府仍然显出软弱无能、怕战，社会只会更纷乱。