哈尔滨防疫升级 严控村庄社区进出

黑龙江哈尔滨市近期爆发群聚感染和医院内交叉感染，关联病例数十宗，并跨省传播到外省。哈尔滨市升级防疫措施，出台多条村庄、社区管控办法遏制疫情。

据中新网报道，哈尔滨市出台《关于进一步强化新冠肺炎疫情防控措施的意见》，提出九条管理措施，要求各村、社区禁止非本村、社区人员和车辆进入，禁止城乡居民聚餐、聚集等。

意见要求严把前端关口，与边检、海关、航空、铁路等部门建立情报互通机制，确保第一时间精准掌握境外和国内疫情重点地区到哈人员信息。在机场、铁路集中力量设立前端卡口，落实集中或居家医学隔离观察措施，确保所有入哈重点人员全掌控。

《意见》提出，对境外入哈人员和中国国内疫情重点地区进入哈市人员，按照国家和省相关规定进行隔离。根据国内学校疫情防控安排，要求境外的来哈留学生和外籍教师在接到正式开学通知前不得提前返校。

此外，《意见》还要求，该市所有村、社区（住宅小区）的进出口安排专人或流动人员值班值守，“严进宽出”，人员进入必须“扫龙江健康码+测温+戴口罩”；各村、社区一律禁止非本村、社区人员和车辆进入。发热病人外出看病，要由村或社区专人做好个人防护，用专车直接送到设有发热门诊的医院就诊。

哈尔滨市还要求严防各类聚集：以户为单位，严格禁止城乡居民探亲、串门、打牌、聚餐、聚集。引导群众自觉抵制家庭聚集性活动；对商场、超市等人流密集场所，严格执行“扫龙江健康码+测温+戴口罩”的准入要求，限制进入人数、分散导购。

《意见》还提出，不按要求如实、主动报告，逃避、拒绝、阻挠工作人员测量体温、核查情况、防疫检疫、隔离治疗等预防控制措施的，要依法严厉打击。构成犯罪的，依法追究刑事责任。对因疫情防控措施落实不到位而导致疫情蔓延扩散的，要追究相关人员和单位责任。同时实行群众举报制度，凡举报查证属实的、未曾登记掌握的，每人给予奖励3000元人民币（约606新元）。

此前据黑龙江卫健委通报，黑龙江省省内昨天新增七例确诊病例，均出自哈尔滨，其中有四例是确诊病例陈某君在哈医大一院住院期间同楼层同病区的住院患者、有三例为同期间住院患者陪护。至此，哈尔滨以陈某君为中心，导致哈医大一院、哈尔滨市第二医院两家医院大规模感染的聚集性病例，累计已感染了78人。