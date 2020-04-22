中国银保监会称银行不良率微升至2.04%

中国银保监会指出目前银行业不良贷款率为2.04%，较年初升0.06个百分点；预计二季度不良率还会上升，但幅度不会太大，风险也完全可控。同时，银行要监控资金流向，对于违规流入房地产市场的情况要坚决纠正。

据路透社报道，银保监会新闻发言人肖远企在一季度银行业保险业运行发展情况发布会上表示，银行业一季度处置不良贷款4500多亿元人民币（约907亿新元），比去年同期增加810亿元；未来将逐渐拓宽处置的渠道和方式，既是为减少银行的不良贷款，同时也为其提供新的贷款支持企业创造条件。

对于深圳房地产波动或与贴息经营贷款违规操作有关一事，肖远企称，“我们要求银行一定要监控资金流向，确保资金运用在申请贷款时的标的上，对于违规把贷款流入到房地产市场的行为要坚决予以纠正。”

他强调，贷款一定要按照申请贷款时的用途真实使用资金，不能够挪用，如果是通过房产抵押申请的贷款，包括经营和按揭贷款都必须要真实遵循申请时的资金用途。

近期中国深圳楼市火爆，引发监管部门注意。央行深圳中心支行周一下发通知，要求辖内商业银行就今年以来新发放的房抵经营贷情况、借款人贷后新增房产的监测情况等展开自查，并上报可疑情况；同时，该支行还联合深圳银保监局召集辖内各银行行长召开座谈会，要求各银行的小微贷款及经营贷款资金不得进入楼市，需加强管理。

银保监会副主席黄洪在同一场合表示，在疫情防控金融服务方面，加大小微企业信贷支持，一季度末普惠型小微企业贷款同比增长25.93%。

“五家大型银行新发放普惠型小微企业贷款利率4.3%，在2019年基础上进一步下降0.3个百分点。”他称。

周二召开的国务院常务会议决定，将普惠金融在银行分支行综合绩效考核指标中的权重提升至10%以上，以鼓励加大小微信贷投放；将中小银行拨备覆盖率监管要求阶段性下调20个百分点，释放更多信贷资源。