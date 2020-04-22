李家超：本土恐怖主义有萌芽风险 吁市民支持警执法

香港保安局局长李家超22日“严厉提醒”香港市民，香港出现本土恐怖主义萌芽的风险。他指出，从去年7月发生首起炸弹案，香港至今有数十起宗涉及炸弹的案件，当中有一起更涉及军用炸药及10公斤土制炸弹。

综合香港01、《星岛日报》等报道，李家超认为市民应该关心这类案件，并呼吁市民支持警方打击暴力行为。

他表示，已要求警方及其他执法部门加强工作，在适当情况下运用严厉法例处置及打击违法行为，包括引用反恐条例冻结有关人士的资产。



李家超也回应警方之前拘捕黎智英等人，表示这反映警方履行应有责任。

李家超表示，自己留意到有外国人士无理批评警方的拘捕行动，强调警方是根据事实去做，与外国警方没有分别，认为有关人士的国家也有警方拘捕不同人士，批评他们是双重标准。

李家超提醒，市民要擦亮眼睛，指外国不会为香港市民利益。



他也回应有警务人员涉嫌在葵涌警署外检获汽油弹的案件中妨碍司法公正，表示会严肃处理每件事。

李家超指出，警方在打击暴力行动时有不同措施，但不会主动参与违法行为，指警方讲求纪律及守法，会根据实际情况严肃处理个别案件。

他表示，若不满警方的执法行动可以提出投诉。过去警队也曾对警员采取纪律行动，认为传媒应公平报道。