浙江衢州两会参会者不握手改行作揖礼

浙江衢州各县市区两会近日在疫情防控特殊时期开幕，与会人员见面不握手，改行作揖礼，引发舆论关注。

据衢州当地官媒掌上衢州客户端消息，与往年不同的是，在疫情防控特殊时期召开的两会，与会人员一改见面握手的习惯，间隔一米相互行起了作揖礼。

报道还称，不只是在地方两会上推行作揖礼，衢州衢江区117所学校也全面推广作揖礼。

推广行作揖礼的消息经网络传播后引发争论，有人点赞，认为“有文化”“端庄又保持距离”，也有人斥之为形式主义，直指“演戏，戏精”“没必要，点头挥手就好了”。

另据中新网报道，“作揖”是古代社会交际中较为常见的礼节行为，已有数千年历史。衢江区所在的衢州，是孔氏南宗所在地，“南孔圣地，衢州有礼”则是该市的宣传标语。

对于学校推广作揖礼引发的热议，衢江区教育局教育科科长吴明杨认为，基于地方特色，推行作揖礼，可谓顺势而为，并非突兀之举。并称作揖礼一方面是为避免疫情期间师生近距离接触，另一方面是助推传统文化和“衢州有礼”品牌打造。

此外，不止学校，近年来衢州一直通过推广作揖礼等形式打造“一座最有礼的城市”。衢州在2018年就开展了“衢州有礼从我做起”作揖礼推介会。

针对网友“演戏”“没必要”“形式主义”的评论，香港中文大学国学中心主任邓立光认为，“传统文化在恢复的过程中，总会有人感觉不适应，这是正常的。礼仪不会过时。”