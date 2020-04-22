中国迄今最大造船出口订单：沪东中华拿下超200亿元大单

中国船舶集团有限公司与卡塔尔石油公司22日通过视频连线，将中国北京、上海和卡塔尔多哈三地连成一体。双方代表以云签约的方式，正式签订了总金额超200亿元人民币（约40.3亿新元）的“卡塔尔石油——中国船舶集团液化天然气（LNG）船建造项目”。这也标志着中国船舶集团旗下沪东中华造船（集团）有限公司终于拿下这份中国迄今最大造船出口合同，开创了中国LNG船建造项目的新纪元。

LNG船是世界上最难建造的超级货船，也是世界造船业三颗“皇冠上的明珠”之一。

卡塔尔是世界最大的液化天然气生产国和出口国。2019年初卡塔尔石油公司正式启动液化天然气项目，并表示将订造近60艘LNG船。这一价值上百亿美元的“超级大单”引发全球造船市场巨震，有三大造船巨头信心爆棚，扬言“打包通吃”，包揽全部订单。

沪东中华是唯一“逐鹿中东”的中国造船企业，相关负责人介绍，公司依托中国船舶集团强大的综合装备制造能力和全球化影响力，在中国船舶工业贸易公司的统筹协调下，凭借自身在全球LNG造船市场20多年的积淀、强大的自主研发能力和优异的建造业绩，稳扎稳打，积极谋划。

为了拿下订单，公司响应船东需求，精心推出最新自主研发设计的“G4+长辉”系列17.4万立方米LNG船。该系列是沪东中华在成功研制的第四代LNG船基础上，吸收当今世界LNG船最新设计理念和技术动向推出的全新船型，具有快速性能好、空船重量轻、综合能耗低、液货处理系统与不同航线适配性强、升级兼容性优等特点。其装载能力相比以往同船型增加800立方米，全船电力系统能耗下降8%。无论是能耗指标、环保性能，还是可靠性要求，均达到世界一流水平，赢得卡塔尔石油公司亲睐。

在签约仪式现场，沪东中华造船党委书记、董事长陈建良表示：“卡塔尔天然气项目计划造船投资达100亿美元，引发众多国际一流船厂的激烈竞争，沪东中华能够在这场造船业巅峰之战中拔得头筹，夺得首批订单合同，彰显了中国经济走出疫情阴霾的强大力量。”。

业内人士认为，这体现了中国造船业在国际高端海洋装备市场竞争力，书写了“一带一路”国际合作新篇章，对促进世界经济复苏与全球产业合作将产生积极影响。沪东中华夺得该项目首批LNG船建造合同，进一步巩固了其在世界LNG开发、设计和建造领域的领先地位。