美国密苏里州起诉中国要求赔偿疫情经济损失

密苏里州周二成为美国第一个就中国应对2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情的方式提起诉讼的州，称中国的疫情响应使该州蒙受巨大经济损失。

据路透社报道，密苏里州总检察长施密特（Eric Schmitt）向联邦法院提起了这起民事诉讼，其中包括玩忽职守等多项指控。诉讼声称密苏里州及其居民可能遭受了数百亿美元的经济损失，并要求现金赔偿。

诉讼还指控中国政府通过“囤积”口罩和其他个人防护装备(PPE)令疫情加剧。

此前，一些美国企业主的代表已经在美国多家法院对中国提起了类似的诉讼。

报道引述国际法专家表示，在美国法院追究中国对新冠疫情责任的做法不太可能成功。

芝加哥大学国际法教授金斯伯格（Tom Ginsburg）表示，一项名为主权豁免的法律条款为外国政府提供了广泛的保护，使其免受美国法院的起诉。

金斯伯格称，他认为最近针对中国的一系列诉讼是出于政治目的，是为了帮助将在11月参加大选的共和党领导人。

他说，“我们看到很多政治右翼人士聚焦于中国问题，以掩盖美国政府自己的错误。”

加州大学黑斯廷斯法学院国际法教授凯特纳（Chimène Keitner）称，“如果美国想对中国索赔，必须是在一个国际法庭提起诉讼，”“美国法院对此类索赔没有民事管辖权。”