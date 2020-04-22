陕西今年将启动秦岭生态环境遥感监测

陕西省今年将启动秦岭生态环境遥感监测，开展秦岭生态状况遥感监测与评价及秦岭北麓面源污染遥感监测。

据新华社报道，陕西省环境监测中心站副站长高研芬介绍，秦岭生态环境遥感监测工作包括秦岭生态状况遥感监测与评价、秦岭北麓面源污染遥感监测两个方面。

在秦岭生态状况遥感监测方面，将根据秦岭地区土地利用精细化监测、生态监测指标、生态环境系列野外核查结果，对“十三五”期间秦岭区域生态状况及生态保护成效进行客观分析评估，争取摸清人类干扰、生态状况、影响因子等相关问题。在此基础上，形成省—县行政区范围、流域、格网等多尺度生态状况综合评价专题产品、报告和综合展示系统。

在秦岭北麓流域面源污染遥感监测方面，将以流域陆源污染控制与水环境改善为核心，构建秦岭北麓渭河流域（陕西段）面源污染评估模型方法体系，掌握流域面源污染的时空变化特征，识别面源污染来源，通过小流域地面监测验证示范工作，为该流域陆源污染控制提供重要的技术和政策支持。

高研芬说，秦岭生态环境遥感监测工作的开展，将为这一区域生态状况中长期评估、重点生态功能区县域生态环境质量评价考核，以及强化各类保护地的综合监管等提供服务；将形成面源污染遥感立体监测和评估技术能力，为构建陕西“天空地一体化”生态环境遥感监测体系提供示范应用。