消息人士：中国考虑在5月下旬召开全国两会

知情人士透露，中国正在考虑于5月下旬召开全国人大会议。由于受到疫情影响，这个最重要的年度政治会议几十年来首次推迟召开。此前有报道则称全国政协会议将于5月21日至27日召开。

据彭博社22日报道，全国人大会议通常在北京召开约两周，国家主席习近平和其他高层领导都会出席。不愿具名的知情人士称，5月23日至30日至少是当局正在考虑的一组日期。若属实，今年人大会期将比以往的要短。

香港NOW新闻上周五（17日）则援引消息人士，指全国政协会议将于5月21日至27日召开。报道补充，全国人大常委会4月26日至29日在北京举行会议时，将决定全国人大会议召开的最终日期。

全国人大常委会发言人办公室没有立即回复寻求置评的传真。

中国会在全国人大会议上公布年度经济目标、国防开支预测和其他关键政策决定等。在疫情导致一季度中国GDP同比下降6.8％、出现几十年来首次萎缩后，今年的经济目标将备受关注。根据彭博对经济学家的调查，预计2020年全年中国经济有望增长3％。

中国高层领导人在4月17日召开的中共中央政治局会议上软化了今年实现特定增长目标重要性的语调，表示中国经济正面临“前所未有”的挑战，暗示更多刺激措施正在酝酿之中。较高的GDP目标将表明会有更多刺激措施出台，较低的目标则将表明当局对刺激措施持保守态度。

今年的会议同样具有更大的象征意义，彰显在美国和欧洲许多国家仍处于封锁之中时，中国已经从疫情中恢复正常。中国新冠肺炎累计确诊病例为8万2788例，全球的感染人数已超过250万。

今年全国人大会议预计还将审议《民法典》草案，其中包括财产、合同、人格权、婚姻和家庭、继承和侵权责任等部分。