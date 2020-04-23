深圳监管层未发现支小再贷款和贴息资金流入楼市

近期深圳楼市火爆或与政府贴息资金违规流入楼市有关的传言引发市场关注。深圳监管部门昨天对此表示，未发现支小再贷款信贷资金通过房产抵押经营贷形式流入房地产市场，目前市、区两级贷款贴息项目均未进入资金发放阶段，不存在网传贷款贴息资金进入房市的情形。

据路透社报道，中国央行深圳中心支行发布新闻稿称，根据商业银行截至20日下午2点30分报送的自查情况统计，未发现刚注册企业即申请经营贷的情况，亦未发现支小再贷款信贷资金通过房产抵押经营贷形式流入房地产市场的情况。

该新闻稿指出，“我行和深圳银保监局已要求商业银行对信贷资金是否违规流入房地产领域开展全面排查”。同时，其坚决贯彻落实“房住不炒”、“因城施策”的工作要求，保持房地产金融政策的稳定性、连续性和一致性，压实商业银行责任，严禁信贷资金违规用于购房。

深圳中小企业服务局也表示，目前，市、区两级贷款贴息项目均未进入资金发放阶段，不存在网传贷款贴息资金进入房市的情形。按照该局此前制定的中小微企业贷款贴息项目实施办法，将于2020年5月汇总各银行贷款贴息项目，在完成审核、公示等工作后，方才下达资金计划。

此外，深圳银保监局昨天指出，要整治以房地产为抵押的经营贷，提出明确监管意见，并部署开展全面自查和监督检查，引导银行合规开展信贷业务，防止经营贷资金违规流入房地产领域。

银保监局向辖内各商业银行提出一系列针对性监管要求，包括加强借款主体资质审查，不得向无实际经营和经营流水不真实的空壳企业发放贷款，对实际经营企业成立或受让时间较短的借款人要进一步严格审查；加强抵押物管理，重点审查房产交易完成后短期内申请抵押经营贷业务的融资需求合理性；加强贷款资金用途管理，严禁信贷资金借道回流借款人账户或违规流入房地产市场，加强对借款人贷后房产新增情况监测。

除了从金融端围堵违规资金流入，深圳将从楼市的供需关系入手，通过加大住房供给来调节市场。

深圳住建局表示，今年将大幅增加居住用地供应，计划供应约三平方公里，为2019年供应量的两倍；同时，拟新建开工商品房1000万平方米左右，较过去每年600至800万平方米的销售量大幅提高。

住建局在新闻稿中说：“进一步加快公共住房建设步伐，落实新建筹集公共住房超过八万套，确保完成‘十三五’期间建设筹集40万套公共住房的目标。”

近期深圳楼市火爆亦不乏投机客和中介机构炒作。对此，深圳市住建局称，将加强市场监测，联合市场监管、公安等部门打击发布虚假信息、哄抬房价、违规经营等扰乱市场秩序的违法行为。

