蓬佩奥再批中国未及时向世卫通报疫情信息

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）再次批评中国没有及时向世卫组织汇报冠病疫情信息，直到中国各省都出现疫情才报告“人传人”的现象。他表示，中国此举违反了世卫相关规定，并批评世卫总干事谭德塞没有公开中国违规的情况。中国方面则一直坚称已做到了公开透明。

蓬佩奥过去曾多次指责北京在爆发早期掩盖疫情规模，且未分享准确数据。

据美国之音报道，蓬佩奥于当地时间星期三（22日）的记者会上说，“我们坚信中国共产党没有及时向世卫组织报告新冠病毒的爆发。（世卫）一项改革的一部分，即国际卫生条例第六条，进一步要求包括中国在内的成员国须就公共卫生信息与世卫组织保持及时、准确、充分的沟通。就是说，即便是在中共向世卫组织通报了新冠病毒的爆发后，也还有持续沟通的义务。”

他接着说：“中国没有分享其所掌握的全部信息。相反，它掩盖了疫情的危险性。持续人传人的情况一个月没有报告，直到全中国每个省份都出现疫情。中国让那些试图警告世界的人噤声，以便能够停止测试新样本，并毁掉了已有的样本”。

蓬佩奥还批评中国利用世界对新冠疫情的关注，继续其“挑衅行为”，不但侵蚀香港的自治，还对台湾施加军事压力，并在南中国海胁迫邻国。

他表示：“美国强烈反对中国的欺凌行为，我们希望其他国家追究他们的责任。”

蓬佩奥还在会上提及了中国一些实验室的安全问题。这些实验室仍在研究复杂的病原体。他说：“重要的是，要以安全可靠的方式处理，以免意外泄露。”

4月15日，美国福克斯新闻（Fox News）引述多名消息人士称，美国政府怀疑冠病病毒是因为武汉病毒研究所安全措施松懈而意外泄漏。美国总统特朗普同日回答福克斯提问时表示：“我们越来越多的听到这个说法……我们正在对这一糟糕的情况进行一项非常彻底的调查。”

蓬佩奥也说，冠病病毒起源于中国武汉，而且武汉病毒研究所离那个海鲜市场只有几英里远，还有很多情况需要了解，美国政府正在努力了解清楚。

特朗普和蓬佩奥虽然没有认定冠病病毒来自武汉病毒研究所，但也没有排除这种可能性。

