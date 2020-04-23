中国将大规模开展核酸和抗体检测

中共中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组昨天召开会议指出，要做好常态化防控、提升检测能力，大规模开展核酸和抗体检测，并努力做到应检尽检、愿检尽检。

据中国政府网消息，会议由中国国务院总理兼中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组组长李克强主持。

会议除了提出上述内容，也表示中国目前又有个别地方发生聚集性疫情，以及出现医院交叉感染。对此，有关部门要立即派出由疾控专家、医疗专家组成的工作组，指导彻查疫情并公开通报，全面查清确诊、疑似病例和无症状感染者、密切接触者等行动轨迹，尽快阻断传播途径，补上防控短板漏洞。

会议要求，坚决落实好“四早”措施，实事求是、公开透明发布信息，不得瞒报，压实地方责任依法处理；各地要引以为戒，高度重视防范聚集性疫情特别是医院感染。

会议指出，要做好常态化防控，加快提升检测能力，大规模开展核酸和抗体检测。“这既有利于精准防控、维护群众健康，又有助于人员合理流动、推动全面复工复产。”

这项会议并要求加快提升检测技术，增加更简便、更高效准确的检测设备生产，广泛配备到医院、口岸等急需方面，扩大商业化应用，做到对重点人群应检尽检，对复工复产中人员聚集的单位、场所优先做到愿检尽检。同时，各地要互通互认检测结果等方面信息，在防控措施到位前提下，提高企业复工达产水平，有序推进生活服务业复业复市、学校复学。

而国务院联防联控机制要抓紧调整优化疫情风险等级确定标准，以更精准反映各地区风险状况，适应常态化防控需要。

对于“五一”假期即将来临，会议指出各地要加强引导，周密妥善安排，做好群众出行、旅游等方面疫情防控。

会议最后表示，要加强和完善边境口岸疫情防控工作。分不同情形制定应对预案。加大对边境城市疫情防控人员和影像学检查、医疗救治等硬件设备及其他防疫物资统筹调配和支持力度。

同时，完善边境口岸区域联防联控机制，协调有关省份对口支援边境地区，并深入开展国际合作，加强防疫医疗物资市场和质量监管，对防疫医疗物资援外和出口提供通关便利。