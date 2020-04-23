中国第二艘075型两栖攻击舰昨下水

中国国产075型两栖攻击舰二号舰昨天已经下水。这意味着，中国首批建造的两艘075型两栖攻击舰全部下水。

两栖攻击舰，是一种能够携带舰载机，排水量要比正规的航母要小一些的大型战斗舰艇，一般搭载大量直升机辅助水面舰艇编队作战或执行登陆作战，也能搭载垂直起降固定翼战斗机、以及反潜直升机等。因此，两栖攻击舰的地位，可说是仅次于航母的大型战鬥舰艇，也被称为“直升机航母”。

据观察者网报道，075型两栖攻击舰是一艘中国自主研发制造的，正常排水量为3万吨级的大型平甲板两栖攻击舰，可以搭载超过20架直升机。同时设有坞仓，可作为两栖车辆和气垫登陆艇的母船。

而075型两栖攻击舰入役后，将大幅度提高中国军队立体登陆，两栖攻击和多样化任务能力，弥补该军水面舰艇分队直升机运作能力不足的缺点。据了解，075舰在自身防御方面采用了中国国产红旗-10近程防空导弹系统和“万发炮”近程防空系统，同时采用了新型国产快速反应雷达。

据报道，075型两栖攻击舰一号舰于去年上半年在上海沪东中华造船厂船台上“现身”，在船台上建造半年左右，并在去年9月25日下水。075型两栖攻击舰二号舰则于去年10月份现身船台，下水日期距离首舰仅有239天，这意味着两艘军舰均能在节点2022年前服役。

在第一批次075型两栖攻击舰建造完毕以后，中国人民解放军将建造第二批075型两栖攻击舰，目前第二批次已经开工。

观察者网也透露，中国国产075型两栖攻击舰二号舰入役以后，将提升中国人民解放军北部战区和东部战区两栖立体投送能力和舰队直升机运作能力，同时标志着中国将拥有“一年12个月随时部署两栖攻击舰”的能力。

另一方面，台湾前海军舰长吕礼诗在面簿坦言，相较于航空母舰“辽宁号”、“山东号”而言，075型两栖攻击舰才是台湾在海峡两岸防卫作战中的最大挑战。

吕礼诗还表示，如果075型两栖攻击舰一号舰没失火，二号舰应“早在一个星期就下水”。据报道，075型两栖攻击舰一号舰于4月11日，在沪东中华造船厂进行舣装工程时，意外发生火灾。



