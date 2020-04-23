美证券交易委员会针对中国企业信息披露发出警告

美国证券交易委员会（SEC）主席克莱顿周三警告投资者，在市场动荡后进行投资组合再平衡时，不要将资金投入中国企业，因中国企业在公开信息方面存在持续问题。

据路透社报道，美国一些议员和前官员于周二正在做出最后努力，试图规劝特朗普政府中止把联邦雇员退休金投资于中国企业的计划，华盛顿怀疑这些企业侵犯人权和威胁美国安全。

克莱顿发表上述言论之前，监管机构周二晚些时候表示，中国在美上市企业应该“用简单的英语强调风险，并具体讨论这些风险。”

在周三接受Fox Business Network采访时，克莱顿表示，“现在机构投资者正在对其投资组合进行再平衡和评估。我们要提醒人们，当你看到来自新兴市场的信息披露时，它可能看起来像是一份美国上市企业的报告，但这可不是同一种投资。”

“风险是不同的，很难察觉。”

在对在美上市中国企业进行审计方面，SEC和中国政府已经进行了长达十年的斗争。SEC的会计监督机构，即公众公司会计监督委员会（PCAOB）表示，该委员会仍然无法接触到那些关键记录。

由SEC监管的PCAOB根据2002年的索克思法案设立，负责对审计在美国上市企业账目的会计师事务所进行监管。自2011年以来，PCAOB对中国企业的审计质量一直颇有微词，当时数十家在美上市中国企业被指存在会计违规行为。

路透2月曾报道称，由于遏制冠病疫情传播的相关旅行禁令和其他限制措施，在美上市中国企业的审计师可能很难在证券交易所规定的截止日期前完成工作。

SEC周三鼓励包括经纪商在内的金融专业人士在推荐新兴市场投资时“考虑局限性和其他风险”，并警告称，某些风险或因司法管辖区和企业而异。