调查：中国经济将缓慢复苏 但若全球疫情再次恶化可能出现衰退

路透社调查显示，分析师预计中国经济继录得有记录以来首次季度萎缩后，将缓慢复苏。但分析师警告称，如果全球冠病疫情再次恶化，可能出现经济衰退。

调查显示，分析师对中国第二季GDP的预估值从萎缩5.0%至增长5.0%不等，反映出不确定性非常高。此外，所有较为乐观的预测都是中国大陆分析师做出的。这项调查是在4月20日至22日进行的，调查对象包括大陆及以外地区的40多名分析师。

在全球其他国家正考虑放松对企业和家庭的封锁措施之际，中国本月稍早“解封”武汉，且4月底前，武汉铁路、航空货运产能将完全恢复。中国当局已允许工厂复工复产，推动3月制造业活动实现今年以来首次回升。

虽然中国经济重启的时间远早于还在疫情中挣扎的欧盟主要经济体和美国，但经济前景严重恶化，已连续遭下调。

ING银行大中华经济师彭蔼娆表示，中国复工复产并不意味着经济就能回到疫情之前的水平，“实际要差得远。”

她说：“只要严格的社交距离措施不解除，我们认为中国就很难迅速复苏。我还担心西方国家可能还会有第二波的感染，因为他们还没等到感染病例数减少就急着在放松封锁。所以我预测会有衰退发生。”

中国上周公布第一季GDP同比下降6.8%。路透4月14日所公布调查数据的预估中值为萎缩6.5%。

调查预估中值显示，最差的情况下，第二季GDP料萎缩1.0%，这将意味着连续两季出现萎缩，符合多数分析师采用的经济衰退定义。从2020年全年来看，中国经济料增长1.8%，为1976年以来最慢年增速，不到2019年6.1%增速的三分之一。

上周公布的调查显示，预计2020年经济增长2.5%，而3月初时分析师预期增速为5.4%。这表明前景恶化速度很快。

伦敦的Pantheon Macroeconomics首席亚洲分析师Freya Beamish表示，“整体而言，今年经济很可能萎缩，不过当局公布的结果可能会是正增长。我们不太可能回到‘6.1%’或‘6.2%’的时代。”他与其他七位受访者预期中国会出现经济衰退。

“鉴于控制第二波新冠疫情所采取的举措以及第一季大幅降薪和裁员，消费复苏看起来不那么确定。第二季在全球其他地方需求锐减的时候，企业不愿意生产或充实库存。”

根据回答了额外问题的分析师的预期中值，在最糟情境下，中国经济将仅增长0.8%。

但分析师仍普遍预计今年晚些时候中国经济将强劲复苏，第三季将增长5.3%，第四季将增长6.0%，仅略低于几周前的预期。

