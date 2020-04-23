澳大利亚城市撤回与昆明断绝友城关系决定

澳大利亚新南威尔士州瓦加瓦加市上周曾以中国隐瞒冠病疫情为由，与中国云南省昆明解除友城关系。不过，这项决定昨天（22日）已被瓦加瓦加市撤回。

中国驻悉尼领事馆透过官网发声明称，瓦加瓦加市议会22日通过决议，决定撤销此前终止该市与昆明市友好城市关系的错误决定。对此，中国驻悉尼总领馆表示欢迎和赞赏。

该声明称，自1988年昆明市与瓦加瓦加市建立友城关系以来，两地各领域交流合作取得丰富成果，给双方民众带来了巨大好处。当前世界各地疫情持续扩散，中国正同国际社会团结一致应对疫情，共同维护全球公共卫生安全。

声明强调，瓦加瓦加市议会上述决定再次表明，加强与昆明市友好关系是瓦加瓦加市各界的普遍共识，少数人试图借疫情做文章不得人心，也不会得逞。

据澳大利亚广播公司（ABC）中文网报道，瓦加瓦加市议会于上周二（14日）投票决定断绝与昆明友城关系。

推动此进程的瓦加瓦加市议员芬内尔（Paul Funnell）指出，“中国政府用冠状病毒给世界带来了死亡和毁灭”。他还说，瓦加瓦加市政府不应该与共产主义政权有任何关系。

对此，新南威尔士州国家党立法委员维斯·方（Wes Fang）表示，这一决定令人震惊。他说：“我会不加掩饰地说，这是我所认为最糟糕的种族主义式的狗哨伎俩。”瓦加瓦加市与中国的贸易额达数千万元。（1澳元约4.45元人民币）

昆明市政府新闻办随后在周四（16日）发声明回应称，瓦加瓦加市市政委员会在市长缺会的情况下，由个别议员主导通过了一项断绝双方友好城市关系的动议。昆明市对瓦加瓦加市少数市议员对中国政治制度和疫情防控工作的肆意抹黑和污蔑，表示坚决反对和强烈谴责。

该声明还说，瓦加瓦加市市长康基16日已致信昆明市长王喜良，对解除友好城市动议的通过表达了歉意，并表示将于近期提出新的动议，撤销此前的决定。同时，绝大多数瓦加瓦加市市民对少数议员的行为表示反对和谴责，这与两市一直以来的友好关系是吻合的。