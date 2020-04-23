香港媒体人称孙力军曾派人买光绯闻杂志

一名香港媒体人声称，他创办的杂志2014年刊出关于不久前落马的公安部副部长孙力军的绯闻后，当时执掌公安部国内安全保卫局（国保）和港澳台事务办公室的孙力军曾派人到香港买光杂志。

据香港《明报》今天（23日）报道，香港政论杂志创办人王健民接受该访问时说，他创办的《脸谱》杂志2014年3月15日发行的期刊报道了有关孙力军的绯闻，当期1.5万册杂志很快售罄，往期一般只能卖八成，同月底加印5000册又卖光，下个月初再加印5000册未出仓库即被买光。

拥有香港永久居民及美国公民身分的王健民，曾是《亚洲周刊》资深特派员，后创办《新维月刊》、《脸谱》两份杂志。据了解，这两份杂志不时报道中南海的内幕。王健民后来在2014年5月30日从香港返回深圳住所后被捕，案件隔年11月在深圳法院开庭。

王健民后来与编辑呙中校、临时工刘海涛与王健民的妻子徐中云后来被指非法经营。王健民2016年7月被法院裁定，犯非法经营罪、串通投标罪、行贿罪，数罪并罚，被判有期徒刑五年三个月，但去年2月获减刑半年后出狱。呙中校则被判处有期徒刑二年三个月，刘海涛犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，徐中云犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。

据王健民的描述，他被捕后，审讯他的公安曾问王健民是否知道谁买走该期杂志。王健民反问：“是你们吗？”，对方回答“你知道就好”。

王健民声称，虽然案件表面上由深圳经侦警办理，但他的一名副国级高官朋友曾找中共中央政法委说情，得知案件由孙力军和时任中央政法委书记孟建柱主导，“找谁都没有用”，也有办案公安对他说“你怎么不问为什么是经侦不是国保来办这个案”。王健民也说，他看到卷宗封面写有“317专案”字样，并引述知情人士称，该案主审法官和检控官需要到北京，直接向中央政法委汇报、讨论刑期。

王健民也说，他在2015年7月初面控时，看到他存放在香港金钟办公室的资料，出狱后也在深圳住家发现香港办公室的物品。王健民以亚洲嘉信管理咨询有限公司的名义租用金钟办公室，同时作为《新维月刊》、《脸谱》编辑部使用，2014年8月透过在港朋友退租。

涉案的王健民妻子徐中云虽获保释及仅被罚款，但在2018年8月前都无法出境。涉串谋投标及行贿、并为王健民工作的员工罗莎2017年5月22日获释后，到深圳经侦局领回个人物品，同时将其中属于王健民的物品交给徐中云。王健民声称，国保从罗莎处获得金钟办公室入门密码。

王健民说，公安曾要王健民的律师陈南沙到香港办公室取证，但他可能没做到。王健民还称，他曾当面指责公安“跨境执法”，一名陈姓警官则说，他们是经“香港中国法律律师事务所”批准的，且全程录影。

报道称，王健民2014年7月底面控时从警员口中得知，公安已将“317专案”升级为“净化港澳传媒”行动。据王健民分析，专案组在他身上找不到严重问题，但理清香港“禁书”、“禁刊”的经营模式，而且只因一篇孙力军绯闻文章就搞出这么大动静，难以向领导层交代，于是一不做二不休，“孙力军发现这是立功机会，既可以公报私仇，又可以作为投名状，以搞定香港出版业作为升官跳板”，最终“抓典型”，“杂志抓我，书店抓铜锣湾”。

香港铜锣湾书店股东桂民海连同四名股东与职员2015年失联，其中桂民海后来在中国大陆现身时被官方拘留。他2017年10月获释后一度行踪成谜，前年1月在瑞典外交官的陪伴下乘火车前往北京途中再次被捕，今年2月在宁波被判处有期徒刑10年，剥夺政治权利五年。涉事的林荣基后来被证实，他被中国大陆警方拘捕，后来趁返港之时公开被拘留细节，上月宣布将在台湾重新开设“铜锣湾书店”，不料他在书店开幕前被泼红漆。

中共中央纪委官网4月19日宣布，孙力军因涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。这是继孟宏伟之后，公安部又一名副部长落马。