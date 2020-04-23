中国知产局：中国面向2035年的知识产权强国战略纲要初稿基本形成

中国国家知识产权局局长申长雨称，正在抓紧制定面向2035年的知识产权强国战略纲要，目前纲要初稿已基本形成，并在一定范围内初步征求了意见，下一步将加快充实完善，并计划于今年下半年报请中央审议。

据路透社报道，申长雨今天在新闻发布会上并透露，中国去年共查处商标违法案件3万2000件，假冒专利违法案件7000件，案值合计5.1亿元（人民币，下同，约1亿新元）；查处各类不正当竞争案件1万件，案值31.6亿元。

另外，中国去年知识产权使用费进出口总额约410亿美元（584亿新元），其中出口额66亿美元，同比增长18.8%。

知识产权保护一直是中美贸易谈判的一个焦点。中美双方此前就加强知识产权保护进行了深入讨论，在商业秘密保护、与药品相关的知识产权问题、专利有效期延长、地理标志、打击电子商务平台上存在的盗版和假冒、打击盗版和假冒产品的生产和出口等方面达成共识。

据申长雨介绍，去年全国公安机关共立案各类侵犯知识产权和制售伪劣商品犯罪案件2万4000起，破案1万6000起，抓获犯罪嫌疑人2万9000名，涉案价值86.7亿元；检察机关批准逮捕涉及侵犯知识产权犯罪案件4346件、7430人，起诉5433件、1万1000人。

统计也显示，2018年中国专利密集型产业增加值达到10.7万亿元，占GDP的比重达到11.6%，对GDP增长的贡献率达到15.7%，

对此，申长雨表示：“可以预期，我国专利密集型产业规模在未来有望继续保持稳定增长，并在转变经济发展方式，促进实体经济发展方面发挥更大作用。”

另一方面，中国最高法院日前发布文件，表示要加强科技创新成果和商业标志权益保护，加强商业秘密保护，并平等保护中外主体合法权利。同时，要切实降低知识产权维权成本，大力缩短知识产权诉讼周期，并有效提高侵权赔偿数额。

最高法副院长、知识产权法庭庭长罗东川说，自去年初最高法知识产权法庭设立以来，共受理专利等技术类案件1945件，审结1433件，其中二审案件1174件。二审案件审理周期平均为73天，比过去大大缩短。

他说：“这些案件涉及技术领域广，涉及民事、行政程序，关联案件、系列案件多，程序复杂，涉外案件占了相当比例，案件当事人涉及不少国内外知名企业。”

中国去年完成商标法修改，将恶意侵犯商标专用权的赔偿额由一倍以上三倍以下提高到一倍以上五倍以下，将法定赔偿额上限从300万元提高到500万元。完成反不正当竞争法修订，进一步强化商业秘密保护。