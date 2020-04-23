黑客试图侵入中国政府电邮系统 被指为越南提供支持

一家美国网络安全公司发现，一群为越南政府提供支持的黑客试图侵入中国政府机构的电邮系统。

据路透社报道，这家名为“火眼”（FireEye）网络安全公司昨天（22日）说，一支名为APT32的黑客组织试图登入中国应急管理部和武汉市政府工作人员的个人与办公电邮帐户。

来自火眼和其他网络安全公司的调查人员也相信，APT32替越南政府工作。报道称，组织的近期活动也证明了许多获国家支持的黑客企图破坏政府、企业和卫生机构，以寻找冠病信息，并尝试应对这个疾病。

美国外交关系委员会网络安全专家西格尔（Adam Segal）认为，黑客攻击活动表明，河内在网络空间采取迅速行动，并说“这既显示出对中国政府通报的不信任，也显示外界有着中国打喷嚏，邻国就感冒的感觉 - 在这种情况下，还真是如此。”

火眼指出，APT32以一小部分人员为目标，发送包含跟踪链接的电邮，让黑客在邮件打开后能通知他们。黑客攻随后计划进一步发送包含恶意附件的电子邮件，而这些附件包含了名为METALJACK的病毒，使黑客能侵入受害者的电脑。

火眼旗下的Mandiant威胁情报部门分析高级主管霍尔特奎斯特（John Hultquist）说，目前尚不清楚入侵行动是否成功，但攻击事件显示，从网络罪犯到国家支持的间谍不得不迅速重组操作模式，以应对冠病疫情。

中国和越南在南中国海主权存在争议。越南常驻联合国代表团3月30日向联合国递交照会，反对中国的南中国海主权主张，重申对西沙和南沙群岛拥有主权，并重申对根据《联合国海洋法公约》确定的海域拥有主权、主权权利和管辖权。中国外交部在4月14日回应时说，西沙群岛、南沙群岛是中国领土，越南方面的有关主张违反国际法，是非法、无效的。

中国民政部随后在18日宣布，中国国务院批准由海南省三沙市设立西沙区、南沙区两个市辖区。中国随后公布南中国海部分岛礁和海底地理实体标准名称，此举被视为是强化南中国海主权的最新动作。

越南对于中国批准西沙和南沙两个市辖区提出抗议。据路透社报道，越南外交部发言人黎氏秋姮（Le Thi Thu Hang）声明，“所谓三沙市的建立和相关举措严重侵犯了越南的主权。越南要求中国尊重越南的主权并废除其错误的决定。”

越南本月初也因越南渔船在西沙群岛与中国海岸警卫队相撞后沉默，而向中国抗议。