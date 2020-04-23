台外长认为台湾今年受邀参与WHA机率不高

台湾外长吴钊燮今天（23日）认为，台湾今年受邀参与世界卫生大会（WHA）机率不高。

据台湾《联合报》报道，WHA是世界卫生组织（WHO）的最高决策机关，通常每年在5月举行，WHO至今未提及，是否会邀请台湾以观察员身份参与WHA。

民进党立委罗致政、国民党立委江启臣、时代力量立委邱显智、无党籍立委林昶佐等人今天都关切台湾今年受邀参与WHA的机率。

吴钊燮在接受立法院外交委员会的问询时说，据外交部掌握的资料，受疫情与各国实施旅行管制影响，WHA将改为线上会议，预定5月18日举行、长度约三小时。在规模缩减，且国际局势仍复杂的情况下，台湾受邀以观察员身分与会的机率不高。

不过，吴钊燮说，外交部仍会努力推动台湾参与WHO所有会议、机制和活动，并已正式提出推案，邦交国和理念相近国家或地区近日将展开相关联合致函、进洽等行动。

对于台湾以往在WHA期间与不同成员举行双边或多边论坛，吴钊燮说，今年仍会规划举办，形式可能改为视讯会议。

台湾总统蔡英文4月16日也认为，台湾过去10年提出187项参与世卫专家会议的请求，但70%被拒绝，显示台湾只是个案被允许参加，不能完整参与WHO的会议与相关活动。台湾最后一次以观察员身份参加WHA是在2016年，之后就未收到世卫组织的邀请。