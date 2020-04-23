王毅同法国外长通电话：对世卫组织问题应该超越意识形态等

中国外长王毅昨天（22日）同法国外长勒德里昂通话时强调，在世卫组织问题上，应该超越意识形态、社会制度、集团阵营，以及各自国内政治考虑，并站在全人类卫生健康角度上支持世卫组织。

据中国外交部网站的文告，王毅还表示，感谢法国在中国抗击冠病疫情困难时提供帮助，现在中国愿投桃报李，根据法国需要向法国提供必要支持和帮助。这既体现了国际人道主义精神，也体现了两国高水平的战略伙伴关系。“中国一定会与法方合作，直至共同彻底战胜疫情。”

王毅表示，中国国家主席习近平珍视同法国总统马克龙建立起来的互信与友谊。同时，他也表示中国欣赏法国独立自主的外交风格，尤其是坚持多边主义的外交理念，并强调中国乐见法国在当前国际事务中发挥更加积极和重要作用。

此外，王毅在通话时说，世卫组织是协调推进全球抗击疫情的核心力量，在帮助非洲等发展中国家应对疫情方面更是不可或缺。“现在对世卫组织应该鼓劲，而不是泄劲，应该支持，而不是拆台。”

美国总统特朗普早前批评世卫以中国为中心，在疫情问题上提供错误建议，并宣布暂停对世卫的赞助。

王毅还表明，支持世卫组织发挥作用就能挽救更多生命，就能治疗更多病患，就能凝聚全球抗疫力量，“这是绝大多数国家的共识，也是任何有良知的人应当做出的选择”。

中国外交部引述勒德里昂回应称，感谢中国协助法国在华采购急需的医疗物资。法国调动民航飞机在中法之间搭建了“空中桥梁”，目前运转总体良好。

勒德里昂也说，马克龙同习近平通话时，就法中两国深化医疗卫生合作达成重要共识，法国愿同中国一道采取措施，落实有关共识。此外，法国也呼吁各国团结起来，共同抗击疫情。

勒德里昂强调，法中两国对于世卫组织作用的看法完全一致，都支持世卫组织发挥作用，反对利用疫情对特定国家进行污名化。

据中国外交部文告，双方还就如何推动联合国安理会常任理事国为促进全球抗疫加强合作深入交换了意见。

马克龙上周接受《金融时报》访问时曾批评，中国对疫情的处理“存在灰色地带”，有些事情外界并不知晓。他还称，外界称赞中国在应对冠病危机方面做得比西方国家更好是“天真”的想法。