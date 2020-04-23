聂德权：中联办就立法会停摆表达意见并不构成干预

香港新上任公务员事务局局长聂德权，今天再度对特区政府早前“三度发稿”一事致歉，强调香港中联办就立法会停摆表达意见和评论，并不构成干预。

港澳办及中联办上周发声谴责香港反对派议员通过“拉布”，瘫痪立法会运作后，引发关于中联办是否受《香港基本法》第22条约束的争议。香港特区政府随后两度修改新闻稿，前后说法也不一致，引起泛民主派不满。

港澳办随后在21日连发三稿。当中指出尽管《基本法》没对中联办的设置和法律地位予以明文规定，但中联办是中央政府的派出机构，负责代表中央处理香港有关事务，完全有权力、有责任行使监督权。

据《星岛日报》报道，聂德权今天（23日）承认，过去政府文件就《基本法》第22条与中联办关系的说法“不清和不一致”，但强调核心焦点是中联办作为中央政府在港的派驻机构。

至于政府文件曾指出，公务员事务局局长需从在职公务员中挑选，但却由此前已担任政制及内地事务局长近三年聂德权出任，是否违反规定？聂德权回应称，制度精神是希望该局长对公务员系统有充分认识和了解，在政策讨论时可表达公务员关注。

他进一步解释，由于自己在政务职系已任职31年，担任过包括公务员事务局在内15个不同范畴的岗位，因此在公务员系统有一定认识。

聂德权也说，他过去三年担任政治任命官员期间，一直都有与公务员紧密配合合作，相信这些经验会帮助他，更明白政治委任官员和公务员如何更好地各司其职，使整个政府团队发挥更大作用。

