中国又一城市楼市政策“见光死”

中国湖北省荆州市在发布降低购房首付比等楼市放松措施两日后，即宣布停止执行，在中央重申房住不炒之际，地方楼市放松政策再度上演“见光死”。

据路透社报道，荆州市政府网昨晚（22日）发文称，因与《省人民政府办公厅关于印发促进建筑业和房地产市场平稳健康发展措施的通知》（鄂政办发〔2020〕13号）部分条款内容不符，经市政府研究，决定自本通知印发之日起停止执行《荆州市人民政府关于有效应对疫情促进房地产业平稳健康运行的若干意见》。

该通知称，请严格遵照鄂政办发〔2020〕13号文件规定，抓好贯彻落实。

荆州市于周一（20日）发布《关于有效应对疫情促进房地产业平稳健康运行的若干意见》，其中规定加快个贷放款速度，落实信贷优惠政策，居民家庭首次购买普通商品房的商业性个人住房贷款，首付比例不低于20%；对拥有一套住房且相应购房款未结清的居民家庭，为改善居住条件再次申请商业性个人住房贷款购买普通商品房，首付比例不低于30%。首套和二套首付比例均较此前规定下调。

意见还规定，降低购房者税费负担，实行购房契税优惠。即日至2020年6月30日前在荆州市购买新建商品房，缴纳购房契税后，由财政部门全额奖励返还。参加冠病疫情防控的一线医护人员在荆州市购房，购房契税优惠期延长至2020年12月31日。

此外，提高公积金贷款额度，将个人住房公积金贷款最高额度从45万元（人民币，下同，约9万新元）提高至50万元，2020年6月30日前个人住房公积金贷款不能正常还款的，不作逾期处理。

据报道，上周召开的中共中央政治局会议，强调要坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，促进房地产市场平稳健康发展。尽管只是老调重弹，但考虑到最近一次提及还是在去年，且更多政策对冲可能还在路上，分析人士认为此次表态凸显房地产政策连续性，不会作为短期刺激手段，但也不会任由其调整引发系统性风险。

近期深圳楼市火爆或与政府贴息资金违规流入楼市有关的传言引发市场关注，对此深圳监管部门昨天表示，未发现支小再贷款信贷资金通过房产抵押经营贷形式流入房地产市场，目前市、区两级贷款贴息项目均未进入资金发放阶段，不存在网传贷款贴息资金进入房市的情形。

近一个月来，全中国已有浙江海宁、广州、济南、陕西宝鸡、河南驻马店、青岛撤回了涉及需求端的楼市放松政策。

