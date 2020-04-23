中国商务部：中美应避免采取新的贸易投资限制措施

中国商务部发言人高峰表示，中美双方应以落实中美第一阶段经贸协议为契机，相向而行，加强合作，管控分歧，努力减少双边经贸关系中的不稳定因素，避免采取新的贸易投资限制措施。

据路透社报道，高峰今天（23日）在商务部网上例行发布会上并称，在冠病疫情全球蔓延的背景下，维护中美两国经济稳定，对推动全球经济尽快摆脱疫情影响，具有十分重要的意义。

受中美经贸摩擦影响，过去两年美对华货物出口额大幅下降，将过去10年美国对华货物贸易出口增幅拉低至16%，而同期美国对世界其他地区的货物贸易出口增长了29%。他对此说，“这再次证明，贸易战没有赢家，中美合则两利，斗则俱伤。”

高峰指出，当前中国疫情防控向好态势进一步巩固，经济社会运行逐步趋于正常，企业复工复产正在逐步接近或达到正常水平；中国市场消费潜力的逐步释放，在当前全球经济形势严峻的背景下，有效提振了外商对中国投资的信心和预期。

中国将持续优化营商环境，进一步增强外商长期在华投资经营的信心，稳存量、促增量并举。

商务部近日发布数据显示，受疫情影响，1至3月，中国实际使用外资2161.9亿元（人民币，下同，约430亿新元），同比下降10.8%；折合312亿美元，同比下降12.8%。3月当月，中国实际使用外资817.8亿元，同比下降14.1%，降幅较2月当月收窄11.5个百分点。

