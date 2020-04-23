上海出台提振消费措施 从首发、夜间等四方面出发

中国上海市推出提振消费信心强力释放消费需求的措施，提出要从首发经济、夜间经济、品牌经济和免退税经济等“四个经济”促进上海消费。

据中国《上海证券报》报道，上海市商务委主任华源今天（23日）在发布会上介绍《关于提振消费信心强力释放消费需求的若干措施》的主要内容。

在首发经济方面，为加快打造全球新品首发地，措施明确提及，对符合标准的新品首发活动和首店旗舰店落户给予资金支持，将新品首发和首店旗舰店品牌列入“上海市重点商标保护名录”；提升新品通关速度，推广进口商品检验结果采信制度，并为新品首发品牌提供便捷高效的专利、商标注册申请和质押登记服务等。上海去年新设各类首店986家。

措施也提出通过有序放开“外摆位”限制、加强夜间交通配套、增设夜间临时停车场、简化大型活动审批等措施，推动夜间消费再上新台阶。上海市去年在全国首创夜间区长、夜生活首席执行官等制度，推出了夜生活集聚区、周末步行街等一批载体。

此外，措施提出，推进南京东路步行街东拓工程，加快步行街业态调整、品牌提升；深化老字号“一品、一策、一方案”，增强本土品牌竞争活力；发挥“6+365”进博会一站式交易服务平台作用，举办国别商品周和进口商品路演、推介等专项活动，吸引更多进口品牌集聚。“6+365”上海的常年展示交易平台。

在免退税经济方面，为境外人士和国内出境人员更加便捷地购买到全球优质商品，措施提出，支持免税品经营企业增设市内免税店，在免税店设立一定面积的国产商品销售区，加快推进重点商圈离境退税商店全覆盖，扩大即买即退试点范围。上海境外旅客购物离境退税销售额占全中国的60%，机场免税店销售额在全球排名第三、国内第一。