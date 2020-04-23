习近平陕西考察提及扎实做好六稳 全面落实六保

中共中央总书记习近平在陕西考察时，提及扎实做好“六稳”，全面落实“六保”，努力克服冠病疫情带来的不利影响，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会。

“六稳”指的是稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作，而“六保”指的是保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转任务。

据央视新闻报道，习近平4月20日至23日在陕西省委书记胡和平和省长刘国中陪同下，先后来到商洛、安康、西安等地，深入自然保护区、贫困山区、社区、学校、企业等，了解秦岭生态环境保护、脱贫攻坚、复工复产等情况，就统筹推进疫情防控和经济社会发展工作、打赢脱贫攻坚战进行调研，看望慰问干部群众。

习近平说，陕西要深刻吸取秦岭违建别墅问题的教训，痛定思痛，警钟长鸣，以对中共、对历史、对人民高度负责的精神，“以功成不必在我的胸怀，把秦岭生态环境保护和修复工作摆上重要位置，履行好职责，当好秦岭生态卫士，决不能重蹈覆辙，决不能在历史上留下骂名”。

习近平21日上午来到陕西安康市平利县老县镇锦屏社区。安康市地处秦巴山区集中连片特困地区的核心区，而锦屏社区累计安置搬迁贫困群众1346户4173人。习近平实地察看了社区电子加工厂、毛绒玩具厂、服饰公司产品展示厅，对当地“山上兴产业，山下建社区，社区办工厂”的发展思路给予肯定，勉励企业努力克服疫情带来的不利影响，积极拓展国内市场。习近平强调，今年是脱贫攻坚决战决胜之年，解决好贫困群众就业问题非常重要。各级党委和政府要加大扶持力度，通过各种方法保障贫困群众就业。

习近平22日在西安考察复工复产和经济社会恢复运行等情况。习近平强调，制造业是国家经济命脉所系。国有大型企业要发挥主力军作用，在抓好常态化疫情防控的前提下，带动上下游产业和中小企业全面复工复产。习近平指出，新时代陕西要有勇立潮头、争当时代弄潮儿的志向和气魄，既要抓住西部大开发、共建“一带一路”等重大机遇，又要善于从眼前的危机和挑战中抢抓和创造机遇，不断发展新模式、新业态、新技术、新产品，创造新的更大业绩，迈上新的台阶。

习近平今天（23日）上午听取了陕西省委和省政府工作汇报，对陕西各项工作予以肯定。习近平指出，今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是脱贫攻坚决战决胜之年，突如其来的新冠肺炎疫情给中国完成既定目标任务带来挑战。希望陕西广大干部群众只争朝夕、真抓实干，在新时代各项工作中取得新气象新作为。

习近平强调，中国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。要坚定信心、保持定力，加快转变经济发展方式，把实体经济特别是制造业做实做强做优，推进5G、物联网、人工智能、工业互联网等新型基建投资，加大交通、水利、能源等领域投资力度，补齐农村基础设施和公共服务短板，着力解决发展不平衡不充分问题。要围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链，推动经济高质量发展迈出更大步伐。

习近平指出，要围绕推进国家治理体系和治理能力现代化，突出基础性、根本性、全局性的重大改革举措，打造内陆改革开放高地。要深度融入共建“一带一路”大格局，加快形成面向中亚南亚西亚国家的通道、商贸物流枢纽、重要产业和人文交流基地，构筑内陆地区效率高、成本低、服务优的国际贸易通道。

习近平强调，这次抗击疫情斗争是一次大考，充分彰显了各级党组织的强大战斗力，彰显了广大党员、干部的先锋模范作用，同时也暴露出一些党组织组织领导力不强，一些党员干部能力不足、作风不实等问题。各级党委党组要切实落实全面从严治党主体责任，把全面从严治党的要求落实到党的建设全过程。