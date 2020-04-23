口罩原材料价格被哄抬 21人以非法经营等罪名被拘捕

中国浙江警方从一起哄抬价格售卖口罩原材料熔喷布案件入手，破获一系列非法经营、生产、销售伪劣产品案件，共计抓获21名嫌犯。

据澎湃新闻报道，主要嫌疑人孔某涉嫌哄抬、倒卖熔喷布案件七起，涉及熔喷布原材料7吨多，非法获利23万多元（人民币，下同，4.62万新元）。

孔某原本从事墙布生意，近期发现熔喷布商机后介入炒卖，并将微信昵称改为“A一本万利熔喷布”。

浙江东阳市公安局2月下旬研判分析发现，孔某利用微信交流群、朋友圈倒卖防疫物资口罩的重要生产原料熔喷布，将市场价位每吨25万元左右的熔喷布哄抬至更高价后销售，牟取暴利，严重扰乱市场秩序，涉嫌非法经营罪。

东阳市公安局3月5日对孔某等人以涉嫌非法经营罪立案侦查，并成立专案组。专案组侦查发现，熔喷布来源于湖北、江苏、浙江等地，销售下家涉及江苏、浙江、四川、安徽等地，整个案件涉案金额2000余万元。

东阳市公安局3月14日上午组织20余名警力在绍兴柯桥、台州温岭、杭州萧山等地收网，成功将孔某等五名主要涉案嫌疑人抓获归案。

截至4月22日，除孔某外还有两名涉案嫌疑人被东阳市公安局执行逮捕；另外还有18名涉案嫌疑人因涉嫌非法经营等罪名，被东阳市公安局采取刑事强制措施。警方共追回涉案熔喷布8.89吨及口罩10万余只，共追回赃款66万余元。