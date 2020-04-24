中国三大运营商一季度净利齐下滑

中国电信香港上市公司23日在港交所发布了其2020年第一季度业绩报告。至此，今年三大运营商的一季报已经全部出炉，净利全部下滑。

据新京报报道，从一季度的营收来看，三大运营商中只有联通实现了增长，但其净利润却是三家中下滑最多的，下降幅度高达14.1%。

疫情对运营商的用户发展带来了很大冲击。中国电信在财报中表示，受疫情影响，集团用户发展有所下降，公司采取多项措施积极应对，保持通信畅通和稳定，努力缓解疫情影响，加快4G用户向5G升级。中国联通也表示，疫情对公司的经营造成一定的挑战，特别是在业务拓展、新用户发展、5G网络建设和坏账风险等方面。

财报显示，中国联通一季度移动出账用户数下降了746.6万；中国移动下降了398万；中国电信是三家中唯一增长的，但增长数量仅为98万。有观点认为，移动出账用户出现下降是因为受疫情影响，运营商门店大量停止营业，导致无法开展业务、发展用户；也有业内人士表示，是疫情的经济冲击，导致有些拥有多个手机号的用户选择了将不常用手机号销号。

门店停止营业也导致运营商手机终端、物联网设备等产品的销售出现大幅下滑，中国移动在财报中表示，该业务在今年一季度的营收下降了34.9%。



