中国最高法：严禁歧视湖北籍劳动者

随着湖北省近月解封复工，中国最高人民法院昨日（23日）要求，严禁歧视湖北籍劳动者，将坚决纠正无故辞退湖北籍劳动者等就业歧视行为。

据最高人民法院官网消息，最高人民法院党组昨日召开的会议要求，要严禁歧视湖北籍劳动者，坚决依法纠正个别单位拒绝招录、无故辞退湖北籍劳动者等就业歧视行为，切实维护劳动者公平就业权利。

另外，会议指出，各级法院要依法服务常态化疫情防控中全面推进复工复产达产、恢复正常经济社会秩序。要围绕做好“六保”工作，及时提出有针对性的司法政策举措，充分发挥司法促进发展、稳定预期、保障民生的功能，积极支持实体经济特别是中小微企业发展，帮助中小企业渡过难关。

会议也提出，要围绕坚定实施扩大内需战略，依法妥善化解涉及居民消费、投资、中小企业经营、劳动就业、社会保障、农业生产、环境保护、房地产等领域纠纷，创造有利于促进社会消费，有利于数字经济等新产业新业态健康发展的法治环境。此外，加大产权和知识产权司法保护力度，依法保护企业家人身和财产安全。要深入开展涉疫矛盾纠纷排查化解，及时把矛盾解决在萌芽状态、化解在基层，切实维护国家安全和社会稳定。

同时，会议指出，要不断巩固拓展疫情期间智慧法院建设全面提速、多点开花的成果，引导和鼓励依法有序开展在线诉讼。要对常态化疫情防控条件下庭审等活动作出妥善安排，有序推进审判执行、诉讼服务等工作逐步恢复正常秩序，尽可能为当事人、律师等各方参与诉讼提供便利，更好满足人民群众司法需求。