瑞德西韦中国临床试验被指未成功致股价大跌 吉利德反驳：研究没有定论

瑞德西韦的中国临床试验近日被报道并未能得出积极结果，导致其制药公司吉利德股价大跌。吉利德随即发表声明反驳，研究结果没有定论，且该研究因入试者少而提前终止，因此研究结果并不具有决定性。

综合澎湃新闻和彭博社报道，英国《金融时报》的消息指，其看到的一份世界卫生组织文件草案中，瑞德西韦在首个治疗2019冠状病毒疾病的随机临床试验中失败，让对它给予厚望的科学家和投资者失望。

据报道，文件草案显示，在中国的临床试验中，瑞德西韦并没有改善患者的病情，也没有减少病原体在血液中的存在。研究者对237名患者进行了研究，给158名患者服用该药，并与其余79名患者的进展进行对比。据医疗新闻网站Stat报道，试验显示使用该药物与患者病情好转或恶化没有联系，有13.9%使用了该药物的患者死亡，而接受标准治疗的患者则有12.8%死亡。另外，该药也在一些人身上出现了明显的副作用，这意味着18名患者被停药。

这项产生争议的研究，是瑞德西韦在中国进行的两项主要试验之一，研究对象是冠病重症患者。重症患者被认为是最难用抗病毒药物治疗的群体，因为病情发展到这一阶段，可能已经出现严重的肺部损伤。此外，某些晚期患者的免疫系统可能失控，诸如吉利德药物之类的抗病毒药在这一阶段无法发挥疗效。

瑞德西韦此前被认为是对抗冠病的最有希望的药物，由总部位于美国加利福尼亚州的吉利德科学研发。消息曝光后，吉利德股价盘中跳水，一度下探超过8%，甚至在盘中暂停交易。截至当地时间4月23日，吉利德收跌4.34%。

对此消息，吉利德发布声明警告，该文件草案包括“对研究的不当描述”，研究结果是“没有定论”的。“我们很遗憾世界卫生组织过早发布了有关该研究的信息，该信息已经被删除。这项研究中的研究者没有提供公布这些研究的许可。”

吉利德发言人也称，这份摘要对研究结果表述有误，该研究因参与患者数量不足而提前终止，而参与率较低的研究得出的结果，更难给出定论。

在声明中，吉利德也强调，数据趋势表明瑞德西韦有可能起到帮助，特别是对患病早期接受治疗的患者。该公司表示，将提交完整数据以接受评审和发布。

针对草案被曝光的事件，世卫组织发言人回应说，这份正在接受同行评审的文件草案被错误地过早发表。他称，研究报告的作者为回应世卫组织提前分享信息和研究的要求，提交了文件草稿，被该组织不小心发布到了研究共享平台上。发言人还表示，发现错误后立即删除了该文件。

另据临床实验网站ClinicalTrials.gov显示，据本月15日的最新更新，瑞德西韦在中国的两项临床试验刚刚被宣告提前终止。原因显示为中国的冠病疫情已经得到良好控制，“当前没有符合条件的患者入组”。

同时，瑞德西韦在中国的冠病成人轻症和中度症状组的临床试验状态也已更新为“暂停”，原因同上。

不过，吉利德预计，将在4月底分享对冠病重症患者采用瑞德西韦的开放标签研究结果。该随机临床试验已经全部入组，并将比较在接下来5到10天内采用瑞德西韦的治疗结果和安全性。该公司也预计5月底，针对中症患者的开放标签研究结果能出炉。