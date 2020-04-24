中国几家大行暂停纸原油产品新开仓交易 此前投资者蒙受巨亏

在许多散户惨遭油价暴跌血洗后，中国几家大行已暂停销售允许散户投资者做原油投机交易的产品。

据彭博社报道，包括中国建设银行、中国银行和交通银行在内的银行周三和周四发布的声明，中国几家大行因价格大幅波动且存在流动性风险，已暂停为相关产品的散户投资者开设新仓位。

此前，中国银行暂停挂钩西德克萨斯中质油期货的产品交易，并以低于零的价格结算，引发散户投资者愤怒质疑结算价格及该行对合约移仓的处理方式。尽管其他银行提供的类似产品因设计差异而使投资者避免了这样的损失，但此次事件也彰显出许多面向非专业投资者的理财产品存在的风险。

First Futures驻天津的分析师陈彤（译名）称，理论上，这些与石油相关的银行基金应具有自己的风险管理工具，以代表散户投资者防止损失。陈彤说，首先，基金经理应已设定一个比率，在某些本金亏损时为投资者清算头寸；其次，他们至少需要至少在合约到期前两周开始移仓。

中国银行表示，其于4月20日以每桶-266.12元人民币（约53.71新元）的价格结算了客户在其产品中的未平仓合约。这与周一WTI原油结算价-37.63美元（约53.66新元）大致相同，但与5月合约周二到期时的实际价格10美元不一致。

中国银行坚称，它是按照之前已向客户披露的政策结算的。其中包括标的合约在到期前一天移仓，就5月合约来说，这个时间就是周一。不过，投资者在网上质疑这一价格和银行对移仓的处理。

“原油宝”产品让中国散户投资者无需开设离岸账户即可押注WTI原油期货，并盯住近月合约价格且以人民币结算。该产品要求100%的保证金，并且不允许任何杠杆。

中国银行拒绝置评。